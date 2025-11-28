US-Märkte drehen ins Minus – steht der eigentliche Crash erst noch bevor?

Viele Marktbeobachter werten den Rücksetzer dennoch als normale Korrektur nach einer langen Phase steigender Kurse. "Es begann eigentlich schon Ende Oktober, als der Markt aufgrund der sehr geringen Breite einbrach, während die Megacaps die Indizes weiter nach oben trieben", zitiert MarketWatch Ken Mahoney von Mahoney Asset Management. Dass ausgerechnet die großen Technologieaktien nun unter Druck geraten seien, sei eine logische Folge der vorherigen Überhitzung.

Nach sechs außergewöhnlich starken Monaten droht dem US-Aktienmarkt erstmals seit dem Frühjahr ein negativer Monat. Unsicherheiten über den weiteren Kurs der Federal Reserve, Zweifel an der Nachhaltigkeit des KI-Booms und ein spürbar abkühlender Arbeitsmarkt haben die Rallye im November ausgebremst. Der S&P 500 liegt im Monatsverlauf rund 0,4 Prozent im Minus, der Dow Jones rund 0,3 Prozent, der Nasdaq sogar 2,4 Prozent – der erste Verlustmonat seit April.

Trotz der jüngsten Schwäche erwarten Händler laut CME FedWatch inzwischen mit rund 85 Prozent Wahrscheinlichkeit eine weitere Zinssenkung im Dezember. Gleichzeitig zeigt der Monat, wie schnell sich die Stimmung drehen kann: steigende Nervosität über KI-Bewertungen, Zurückhaltung bei Kryptowährungen und ein schwächelnder Einzelhandel sorgten für starke Schwankungen, besonders bei zinssensiblen Small Caps.

Aus Sicht von Tony Roth, CIO bei Wilmington Trust, unterschätzen Anleger weiterhin die Gefahr einer Rezession. Er verweist auf die Arbeitslosenquote von 4,4 Prozent im September, geringe Einzelhandelsumsätze und eine deutliche Verschlechterung des Verbrauchervertrauens. Die Haushalte seien laut neuesten Umfragen zunehmend besorgt über "Zölle, steigende Inflation, einen sich verschlechternden Arbeitsmarkt, stagnierende Einkommen und politische Spaltungen". Roth warnt: "Das Preisniveau wird für die Verbraucher sehr belastend sein und uns letztendlich in eine Rezession treiben."

Dass US-Aktien trotz dieser Signale hoch bewertet bleiben, wertet er als Hinweis, dass die Märkte ein Abschwungszenario noch nicht einpreisen. Gleichzeitig zeichneten die Daten ein gemischtes Bild: Während Konsumenten mit geringeren Einkommen unter Druck stehen, prognostiziert das GDPNow-Modell der Fed von Atlanta ein BIP-Wachstum von 4 Prozent für das dritte Quartal.

Ob der November-Rückgang eine Kaufchance darstellt, bleibt umstritten. Gene Goldman, CIO von Cetera, verweist auf den 200-Tage-Durchschnitt des S&P 500 bei rund 6.170 Punkten. Der Index liegt etwa 10 Prozent darüber. Ein Rückgang in diese Zone wäre zwar eine Korrektur – aus seiner Sicht aber auch eine Gelegenheit: Eine mögliche Bodenbildung würde laut Goldman von starken Gewinnprognosen für 2026, geld- und fiskalpolitischen Impulsen und hohen Barreserven gestützt. Bis Jahresende erwartet er jedoch "volatile Märkte".

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



