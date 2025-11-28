Ryanair stoppt Rabattprogramm

Für den einmaligen Beitrag von 79 Euro erhielten Kunden einmal im Monat besondere Ticket-Angebote, kostenlos reservierte Sitzplätze und eine Reiseversicherung für den gebuchten Flug. Nach Ryanair-Angaben konnte sich daraus eine Ersparnis von bis zu 405 Euro pro Jahr ergeben. Bereits nach drei Flügen ergebe sich eine Ersparnis. Die bestehenden Abos werden bis zum Ende ihrer Laufzeit bedient./ceb/DP/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ryanair Holdings Aktie

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 28,28 auf Tradegate (28. November 2025, 11:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ryanair Holdings Aktie um +9,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,35 %.

Die Marktkapitalisierung von Ryanair Holdings bezifferte sich zuletzt auf 29,45 Mrd..

Ryanair Holdings zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5900 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von +0,04 %/+14,33 % bedeutet.