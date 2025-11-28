DZ BANK stuft Porsche SE auf 'Halten'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Porsche SE von 37 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die schwache Entwicklung der Kernbeteiligungen belaste, schrieb Michael Punzet am Freitag. Er sieht kurzfristig keinen Trigger, den Abschlag zum inneren Wert aufzuholen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 10:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 10:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Porsche Holding SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 36,97EUR auf Tradegate (28. November 2025, 11:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Michael Punzet
Analysiertes Unternehmen: Porsche SE
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Michael Punzet
Analysiertes Unternehmen: Porsche SE
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte