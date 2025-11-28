DZ BANK stuft Porsche SE auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Porsche SE von 37 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die schwache Entwicklung der Kernbeteiligungen belaste, schrieb Michael Punzet am Freitag. Er sieht kurzfristig keinen Trigger, den Abschlag zum inneren Wert aufzuholen./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 10:03 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Porsche Holding SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 36,97EUR auf Tradegate (28. November 2025, 11:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Michael Punzet

Analysiertes Unternehmen: Porsche SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 38,83 € , was eine Steigerung von +4,97% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer