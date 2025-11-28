FORTEC Elektronik Aktie: 11 % Umsatzsteigerung im Q1 2025/2026
FORTEC Elektronik startet mit wachsendem Umsatz und verbessertem Ergebnis ins neue Geschäftsjahr – trotz sinkendem Auftragsbestand bleibt der Vorstand bei seiner Prognose.
Foto: adobe.stock.com
- FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft verzeichnete im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2025/2026 einen Konzernumsatz von 19,4 Mio. EUR, was einem Anstieg von rund 11 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Das Konzern-EBIT verbesserte sich auf 0,2 Mio. EUR, nach einem Verlust von 0,2 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.
- Der Auftragsbestand betrug zum 30. September 2025 44,3 Mio. EUR, was einen Rückgang im Vergleich zu 50,0 Mio. EUR am 30. Juni 2025 darstellt.
- Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025/2026 wurde bestätigt, mit einem erwarteten Konzernumsatz zwischen 80,0 Mio. EUR und 85,0 Mio. EUR sowie einem Konzern-EBIT von 0,9 Mio. EUR bis 2,1 Mio. EUR.
- Ulrich Ermel, Vorstand von FORTEC, bezeichnet das Geschäftsjahr 2025/2026 als Übergangsjahr, in dem strukturelle Veränderungen und die Strategie „Strong Together 2030“ vorangetrieben werden sollen.
- Ein Earnings Call zur detaillierten Vorstellung des Quartalsabschlusses und der Prognose findet am 1. Dezember 2025 um 14:00 Uhr (MEZ) statt.
Der Kurs von FORTEC Elektronik lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,175EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,22 % im
Plus.
1 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 11,100EUR das entspricht einem Minus von -0,67 % seit der Veröffentlichung.
+0,89 %
-3,10 %
-15,12 %
-24,48 %
-43,26 %
-57,56 %
-39,84 %
-24,23 %
+75.233,33 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
