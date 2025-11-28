UBS stuft Deutsche Börse AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse anlässlich des Übernahmeinteresses am Fondsvertriebsspezialisten Allfunds mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Neutral" belassen. Die Anleger dürften dies relativ neutral sehen, schrieb Michael Werner am Freitag. Er findet gut, dass der Börsenbetreiber damit nicht diversifiziere und der Preis auf Höhe der Bewertung der SimCorp-Übernahme liege. Negativ wertet er, dass die Aktienrückkäufe und damit die Erträge der Anleger dadurch kurzfristig sinken dürften./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 05:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,55 % und einem Kurs von 229,9EUR auf Tradegate (28. November 2025, 11:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Michael Werner

Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 250

Kursziel alt: 250

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 250,00 € , was eine Steigerung von +8,65% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer