UBS stuft Deutsche Börse AG auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse anlässlich des Übernahmeinteresses am Fondsvertriebsspezialisten Allfunds mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Neutral" belassen. Die Anleger dürften dies relativ neutral sehen, schrieb Michael Werner am Freitag. Er findet gut, dass der Börsenbetreiber damit nicht diversifiziere und der Preis auf Höhe der Bewertung der SimCorp-Übernahme liege. Negativ wertet er, dass die Aktienrückkäufe und damit die Erträge der Anleger dadurch kurzfristig sinken dürften./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 05:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,55 % und einem Kurs von 229,9EUR auf Tradegate (28. November 2025, 11:42 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Michael Werner
Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 250
Kursziel alt: 250
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
