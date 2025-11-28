Keine Sojabohnen-Bestellungen für 2025 geplant

Nach Daten des US-Landwirtschaftsministeriums hat China seit dem 30. Oktober nur 1,9 Millionen Tonnen US-Sojabohnen gekauft, also gerade einmal ein Sechstel dessen, was vereinbart wurde. Zwar meldete Reuters kürzlich neue Aufträge über 10 bis 15 Schiffsladungen, doch diese Käufe betreffen ausschließlich Lieferungen ab Januar. Zudem summieren sie sich auch nur auf 600.000 bis maximal 900.000 Tonnen – ein Bruchteil der für 2026 zugesagten mindestens 25 Millionen Tonnen.

Der jüngste diplomatische Tauwetter-Moment zwischen Peking und Washington sollte sicherstellen, dass China deutlich mehr US- Sojabohnen einkauft und damit eine zentrale Zusage gegenüber den USA erfüllt. Nach einem Telefonat zwischen Präsident Donald Trump und Staatschef Xi Jinping sprach das Weiße Haus von einer klaren Verpflichtung: 12 Millionen Tonnen US-Sojabohnen sollten noch in diesem Jahr geliefert werden. Doch ein Blick auf die tatsächlichen Zahlen zeigt ein anderes Bild. Von der großen Geste ist bisher kaum etwas übrig.

Für den laufenden Jahreszeitraum, auf den sich die 12-Millionen-Tonnen-Zusage bezieht, ändert sich sowieso nichts. Die vertraglich wichtigen Volumina bleiben weit hinter dem zurück, was politisch angekündigt wurde.

Dass China bisher zögert, hat mehrere Gründe. Einer davon ist der Preis. US-Bohnen kosten derzeit mehr als 11 US-Dollar je Scheffel und sind damit deutlich teurer als Ware aus Brasilien. Der chinesische Agrarmarkt-Analyst Johnny Xiang bringt es auf den Punkt: "Bei diesen Preisen sind die Margen für chinesische Ölmühlen nicht tragfähig." Private Käufer aus China kaufen deswegen lieber in Südamerika ein, die USA sind also auf Bestellungen staatlicher Gesellschaften angewiesen.

Trader berichten zudem, dass brasilianische Preise zuletzt gefallen sind und damit viele Käufer zurück nach Südamerika ziehen. Gleichzeitig übt China auch Druck auf Brasilien aus. Fünf Sojaexportanlagen, darunter Standorte großer Konzerne wie Cargill und Louis Dreyfus, wurden nach Informationen von Bloomberg von China wegen Verunreinigungen vorübergehend gesperrt. Doch die Auswirkungen bleiben überschaubar. Brasilien verfügt über mehr als 2.000 registrierte Exportstandorte, sodass Ersatz schnell verfügbar ist. Für China bleibt brasilianisches Soja trotz einzelner Störungen der bevorzugte Ursprung – günstiger, verfügbarer und politisch weniger aufgeladen.

Die politische Dimension ist dennoch nicht zu übersehen. Peking hat den Agrarmarkt immer wieder zur Signalpolitik genutzt, und Washington reagiert sensibel: US-Farmer sind eine zentrale politische Zielgruppe. Entsprechend optimistisch zeigen sich Regierungsvertreter.

US-Finanzminister Scott Bessent sprach kürzlich davon, dass chinesische Käufe "im Plan" lägen – verwies dabei jedoch auf ein umfassenderes Abkommen über 87,5 Millionen Tonnen innerhalb von dreieinhalb Jahren. Dieses Paket sagt nichts darüber aus, ob China seine kurzfristigen Zusagen einhält. Theoretisch könnte das Land noch eine ganze Weile gar nichts oder nur sehr wenig Soja aus den USA kaufen und darauf verweisen, dass dreieinhalb Jahre eine lange Zeit sind.

Faktisch bleibt die Lage unverändert: Die schmalen Lieferungen, die China zuletzt gekauft hat, betreffen erst das kommende Jahr, weitere Bestellungen sind nicht absehbar, und die große Lücke zur 12-Millionen-Tonnen-Marke bleibt bestehen. Der Sojabohnen-Streit ist damit weit von einer Lösung entfernt. Zwischen politischer Rhetorik und realen Handelsströmen verläuft eine immer größere Diskrepanz – und solange brasilianische Ware billiger bleibt, dürfte sich daran wenig ändern.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion