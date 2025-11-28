    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMitsui Bussan AktievorwärtsNachrichten zu Mitsui Bussan

    Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +3,01 %

    Diese Aktie überzeugt mit konstanter Dividendensteigerung, robustem Geschäftsmodell und nachhaltiger Ausschüttungspolitik – ein echter Favorit für Einkommensinvestoren.

    Mitsui & Co. ist ein führendes japanisches Handelsunternehmen mit einem breiten Portfolio in Energie, Maschinenbau und mehr. Es konkurriert mit anderen großen japanischen Handelsfirmen und hebt sich durch sein globales Netzwerk und strategische Partnerschaften ab.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Mitsui Bussan nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Mitsui Bussan gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,01 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +20,09 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 14,00 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in Mitsui Bussan investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +208,71 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Mitsui Bussan verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,01 %.
    Mit +3,01 % Dividendenrendite bietet Mitsui Bussan ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +20,09 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Mitsui Bussan für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,01 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 14,00.
    Mitsui Bussan weißt eine Marktkapitalisierung von 65,93 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,01 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Mitsui Bussan Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.11.2025

    Die Mitsui Bussan Aktie notiert aktuell bei 22,690 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -0,18 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,040  entspricht. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Beispielrechnung für 12.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 12.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +3,01 %, eine Investition von etwa 398.672 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 120,00 +20,00 % +3,01 %
    2025 100,00 +17,65 % +3,19 %
    2024 85,00 +21,43 % +2,70 %
    2023 70,00 +33,33 % +4,00 %
    2022 52,50 +31,25 % +3,56 %
    2021 40,00 0,00 % +3,77 %

    Warum Mitsui Bussan für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +3,01 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +20,09 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 14,00
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Mitsui Bussan

    -0,18 %
    +2,39 %
    +4,66 %
    +14,74 %
    +15,06 %
    +62,65 %
    +208,71 %
    +572,30 %
    ISIN:JP3893600001WKN:853656

