Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +3,01 %

Mitsui & Co. ist ein führendes japanisches Handelsunternehmen mit einem breiten Portfolio in Energie, Maschinenbau und mehr. Es konkurriert mit anderen großen japanischen Handelsfirmen und hebt sich durch sein globales Netzwerk und strategische Partnerschaften ab.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Mitsui Bussan nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Mitsui Bussan gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,01 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +20,09 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 14,00 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

