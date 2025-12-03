Akten, die Heimat finden müssen – Daten zurück nach Deutschland holen

Je vernetzter ein Unternehmen wird, desto stärker wächst das Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle über die eigenen Daten. „Der physische Ort hat heute wieder denselben Stellenwert wie früher das Archiv im Keller“, sagt Christian Hörl, Geschäftsführer von Scan-Profi und macht damit klar, worum es im Kern geht: Vertrauen.

Überall wird gescannt, gespeichert, verschoben ohne so richtig zu wissen, wo die Daten am Ende liegen. Doch bei sensiblen Daten scheint das Vertrauen zu schwinden. Wann haben Sie gemerkt, dass der Standort plötzlich wieder eine Rolle spielt?

Wir haben schon vor Jahren gemerkt, dass der Markt zwar digitaler wird, aber gleichzeitig ein tiefes Bedürfnis nach Sicherheit entsteht. Viele Unternehmen speichern Daten irgendwo in der Welt – oft ohne es zu wissen. Als wir erste Anfragen bekamen, bei denen Kunden explizit nach einem Standort in Deutschland fragten, wurde deutlich: Vertrauen ist kein „Nice-to-have“, sondern ein Grundpfeiler moderner Digitalisierung.



Der physische Ort, an dem Daten verarbeitet und gespeichert werden, hat heute wieder denselben Stellenwert wie früher das Archiv im Keller: Er muss nachvollziehbar, sicher und rechtlich eindeutig sein. Genau deshalb setzen wir so konsequent auf deutsche Standorte und Infrastruktur.

Scan-Profi digitalisiert Akten, die oft jahrzehntelang in Kellern oder Archiven lagen. Wie viel Handwerk steckt heute noch in diesem Prozess?

Sehr viel mehr, als man von außen vermutet. Digitalisierung ist kein Knopfdruck – es ist ein Mix aus Erfahrung, Feingefühl und hochpräzisem Vorgehen.



Alte Akten sind oft empfindlich, verklebt, beschädigt oder unsortiert. Bevor überhaupt gescannt wird, müssen Seiten getrennt, entklammert, geglättet und teilweise restauriert werden.

Dazu kommt die strukturelle Arbeit: Register, Laufzeiten, Datenschutzanforderungen, sensible Dokumente – jedes Detail muss korrekt erfasst werden.



Der eigentliche Scan ist am Ende nur ein Teilprozess eines sehr handwerklichen Gesamtprojekts.

„Die Akten müssen Heimat finden“ – Was bedeutet „Heimat“ in einem digitalen Kontext für Sie ganz persönlich und für Ihre Kunden?

„Heimat“ heißt für mich: Die Daten sind dort, wo sie sicher sind – und wo man weiß, wer sich darum kümmert. Viele Kunden möchten nicht, dass ihre sensibelsten Informationen in anonymen Clouds oder globalen Serverstrukturen landen.

Wir bieten ihnen genau das Gegenteil: Transparenz, regionale Nähe und die Gewissheit, dass ihre Daten in Deutschland bleiben – unter deutschem Recht, mit klaren Ansprechpartnern und klaren Verantwortlichkeiten. Digitale Heimat ist also nicht nostalgisch, sondern hochmodern: Sie bedeutet Kontrolle, Sicherheit und Zugehörigkeit.

Scan-Profi setzt konsequent auf deutsche Infrastruktur. Wie erklären Sie Kunden, dass Standorttreue mehr ist als ein Sicherheitsargument – fast schon eine Haltung?

Standorttreue ist für uns ein Teil unseres Qualitätsversprechens.



Wir sagen unseren Kunden offen: Es geht nicht nur um Technologie, sondern um Haltung.

Wir könnten theoretisch günstiger im Ausland produzieren lassen – aber wir glauben fest daran, dass Datenschutz, Datensouveränität und Zuverlässigkeit untrennbar miteinander verbunden sind. Deutsche Rechenzentren, deutsche Server, deutscher Datenschutz: Das ist nicht nur ein Sicherheitsargument, sondern Ausdruck eines Anspruchs.



Wir wollen, dass der Kunde mit bestem Gewissen sagen kann: „Unsere Daten sind in guten Händen – und wir wissen genau wo.“

Digitalisierung wird oft mit Effizienz gleichgesetzt. Sie sprechen aber auch über Werte, Verantwortung und Nähe. Wie lassen sich diese Begriffe in der Praxis eines Scan-Dienstleisters leben?

Effizienz ist wichtig – aber sie ersetzt keine Verantwortung.



Wir haben den Anspruch, Digitalisierung menschlich zu machen. Das beginnt damit, dass wir Projekte persönlich begleiten, statt sie anonym zu automatisieren. Wir erklären transparent, wie wir arbeiten. Wir hören zu, bevor wir Lösungen entwickeln. Und wir übernehmen Verantwortung für jede Seite, die durch unsere Scanner geht.



Nähe zeigt sich im direkten Kontakt, in regionalen Ansprechpartnern und darin, dass wir nicht einfach digitalisieren, sondern Zusammenhänge verstehen.

So entsteht Vertrauen – und erst aus Vertrauen entsteht echte Effizienz.

Wenn wir ein Jahrzehnt später auf die heutige Digitalisierungswelle zurückblicken – was glauben Sie, wird man über diese Zeit sagen?

Ich glaube, man wird sagen: Das war der Moment, in dem wir den Wert von Daten endlich verstanden haben.



Wir haben gelernt, dass Informationen nicht nur digital vorhanden sein müssen, sondern geschützt, strukturiert und zugänglich.



Ich denke auch, dass man rückblickend erkennen wird, wie wichtig regionale Datensouveränität wurde – gerade in einer global unsicheren Zeit.



Und man wird sehen, dass Digitalisierung nicht gleichbedeutend mit Entfremdung war, sondern dass Unternehmen, die auf Nähe und Verantwortung gesetzt haben, langfristig das größte Vertrauen gewinnen konnten.