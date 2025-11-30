JPMorgan zählt die Gefahren: 2026 wird kein Spaziergang für den Markt

Joyce Chang, Forschungschefin von JPMorgan, sieht Investoren weiterhin optimistisch was die Aussichten für die US-Wirtschaft und die Märkte betrifft, und verweist auf höhere Investitionen, Deregulierung und die "Validierung von KI" als Rückenwind. Gleichzeitig betont sie jedoch eine Reihe wachsender Risiken – von einem schwächelnden Arbeitsmarkt über anhaltenden Inflationsdruck bis zu möglichen Angebotsschocks.

Nach einem starken Aktienjahr 2025 warnt JPMorgan vor deutlich unsichereren Bedingungen im kommenden Jahr. Der S&P 500 ist seit Januar um 16 Prozent gestiegen (Stand: 16:00 MEZ) Uhr) und hatte zuletzt ein neues Allzeithoch markiert, getragen von der anhaltenden KI-Euphorie. Doch genau diese Bewertungsprämien könnten 2026 stärker unter Druck geraten.

Ein zentrales Risiko ergibt sich laut Chang aus der anstehenden Entscheidung des Obersten Gerichtshofs über die Rechtmäßigkeit zahlreicher Zölle aus der Trump-Ära. Konservative Richter hätten selbst Zweifel an einigen Maßnahmen geäußert. Chang warnt: "Dies deutet auf ein Abwärtsrisiko für die annualisierten Zolleinnahmen in Höhe von 350 Milliarden US-Dollar hin", die in JPMorgans Basisszenario für 2026 enthalten sind. Jede Änderung könnte das erwartete Defizit von 6,2 Prozent des BIP zusätzlich belasten.

Auch geopolitisch dürfte 2026 anspruchsvoller werden. Nach dem Treffen zwischen Xi und Trump erkenne man eine Tendenz hin zu einer "G2-Rahmung" der Beziehungen, so Chang, doch die strukturellen Spannungen blieben bestehen. China demonstriere weiter seine Macht durch Kontrollen bei kritischen Mineralien und Magneten – ein Signal dafür, "wie abhängig die Welt von chinesischen Engpässen ist".

Ein weiteres politisches Risiko sind die US-Zwischenwahlen. Die Demokraten benötigen lediglich drei Sitze, um das Repräsentantenhaus zurückzuerobern. Ein geteilter Kongress würde die Konflikte zwischen Legislative und Exekutive verschärfen und künftige Haushaltsverhandlungen komplizierter machen.

Parallel dazu erwartet JPMorgan eine Abschwächung des US-Dollars. Die Bank geht davon aus, dass die Kombination aus erwarteten Zinssenkungen, höheren Staatsausgaben und Steuererleichterungen den Greenback bis Mitte 2026 um etwa 3 Prozent drücken wird. Die Schwäche dürfte laut den Strategen insbesondere gegenüber höher verzinsten Währungen sichtbar werden. Allerdings könnte jede Verbesserung der Wachstumsaussichten oder eine solidere Entwicklung am Arbeitsmarkt Händler dazu bringen, Zinserhöhungen erneut einzupreisen – ein Szenario, das die Dollarprognose infrage stellt. Die Strategen betonen, JPMorgan werde nur dann "eine ausgesprochen bullishe Haltung gegenüber dem US-Dollar einnehmen", wenn sich das Wachstum so stark belebt, dass eine erneute Straffung der Geldpolitik denkbar wird.

Insgesamt zeichnet JPMorgan für 2026 folgendes Bild: kein Crash-Szenario, aber ein Markt, der anfälliger für Schocks wird – von Handelspolitik über China-Risiken bis zur nächsten Phase der US-Geldpolitik.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





