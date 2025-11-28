Albemarle Aktie legt zu - 28.11.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Albemarle Aktie. Mit einer Performance von +3,00 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Albemarle Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,86 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 111,74€, mit einem Plus von +3,00 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Albemarle ist ein führendes Spezialchemieunternehmen, das sich auf Lithium, Brom und Katalysatoren spezialisiert hat. Es ist ein Hauptakteur im Lithiumsektor, mit Konkurrenten wie SQM und Livent. Das Unternehmen profitiert von der wachsenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und nachhaltigen Energielösungen.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Albemarle Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +43,39 %.

Allein seit letzter Woche ist die Albemarle Aktie damit um +7,71 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +29,67 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +27,71 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,10 % geändert.

Albemarle Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +7,71 % 1 Monat +29,67 % 3 Monate +43,39 % 1 Jahr +5,81 %

Informationen zur Albemarle Aktie

Es gibt 118 Mio. Albemarle Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,14 Mrd.EUR € wert.

Albemarle Aktie jetzt kaufen?

Ob die Albemarle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Albemarle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.