    Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 01.12.2025 bis 05.12.2025

    Wiesbaden (ots) - Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes
    (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:

    Montag. 01.12.2025

    - (Nr. 428) Fluggäste an deutschen Flughäfen und beliebteste Ziele
    (Sommerflugplan), April bis Oktober 2025
    - (Nr. 429) Torf in Blumenerden und Kultursubstraten, Jahr 2024

    Dienstag, 02.12.2025

    - (Nr. 430) Integrierte Schulden der kommunalen Haushalte, Stand: 31.12.2024
    - (Nr. 49) Zahl der Woche zum Nikolaustag: Produktion von und Außenhandel mit
    Schokolade, Jahr 2024

    Mittwoch, 03.12.2025

    - (Nr. N069) Behandlungen in Notfallambulanzen der Krankenhäuser, Deutschland
    und Bundesländer, Jahre 2018 - 2024

    Donnerstag, 04.12.2025

    - (Nr. 431) Einnahmen aus Privatabrechnung in Arztpraxen
    (Kostenstrukturstatistik im medizinischen Bereich), Jahr 2023

    Freitag, 05.12.2025

    - (Nr. 432) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingang und Umsatz), Oktober 2025
    - (Nr. 433) Umsatz im Dienstleistungsbereich, September 2025
    - (Nr. 434) Beschäftigte in Niedriglohnjobs sowie Verdienstabstand zwischen
    Gering- und Besserverdienenden, April 2025

    (Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.

    Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot
    des Statistischen Bundesamtes zu finden unter:
    https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html

