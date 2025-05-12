Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 01.12.2025 bis 05.12.2025

Wiesbaden (ots) - Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes

(DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:



Montag. 01.12.2025



- (Nr. 428) Fluggäste an deutschen Flughäfen und beliebteste Ziele

(Sommerflugplan), April bis Oktober 2025

- (Nr. 429) Torf in Blumenerden und Kultursubstraten, Jahr 2024





Dienstag, 02.12.2025



- (Nr. 430) Integrierte Schulden der kommunalen Haushalte, Stand: 31.12.2024

- (Nr. 49) Zahl der Woche zum Nikolaustag: Produktion von und Außenhandel mit

Schokolade, Jahr 2024



Mittwoch, 03.12.2025



- (Nr. N069) Behandlungen in Notfallambulanzen der Krankenhäuser, Deutschland

und Bundesländer, Jahre 2018 - 2024



Donnerstag, 04.12.2025



- (Nr. 431) Einnahmen aus Privatabrechnung in Arztpraxen

(Kostenstrukturstatistik im medizinischen Bereich), Jahr 2023



Freitag, 05.12.2025



- (Nr. 432) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingang und Umsatz), Oktober 2025

- (Nr. 433) Umsatz im Dienstleistungsbereich, September 2025

- (Nr. 434) Beschäftigte in Niedriglohnjobs sowie Verdienstabstand zwischen

Gering- und Besserverdienenden, April 2025



(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.



Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot

des Statistischen Bundesamtes zu finden unter:

https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html



Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.



Herausgeber:



DESTATIS | Statistisches Bundesamt



Gustav-Stresemann-Ring 11



65189 Wiesbaden



www.destatis.de/kontakt



Pressekontakt:



Statistisches Bundesamt

Pressestelle

www.destatis.de/kontakt

Telefon: +49 611-75 34 44



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6168098

OTS: Statistisches Bundesamt







