principal33 eröffnet ersten deutschen Standort in Düsseldorf - Europäischer IT-Dienstleister stärkt Präsenz in Deutschland (FOTO)
Düsseldorf (ots) - Der europäische IT-Dienstleister principal33 setzt seine
erfolgreiche Wachstumsstory fort und eröffnet seinen ersten deutschen Standort
in Düsseldorf. Mit dem Eintritt in den deutschen Markt reagiert das Unternehmen
auf die wachsende Nachfrage nach hochwertigen IT-Dienstleistungen und digitalen
Transformationsprojekten in der DACH-Region.
"Deutschland ist für uns ein strategisch wichtiger Markt. Mit dem neuen Standort
in Düsseldorf wollen wir näher an unseren Kunden sein und gleichzeitig neue
Geschäftsmöglichkeiten mit deutschen Unternehmen erschließen", erklärt Ignacio
Santiago, CEO von principal33.
principal33 ist ein IT-Unternehmen mit vielen technischen Experten und
unterstützt Unternehmen dabei, Ideen in hochwertige digitale Lösungen umzusetzen
und ihre Ziele agil und effizient zu erreichen. Das Unternehmen legt großen Wert
auf Qualität, Kundennähe und Flexibilität.
Qualität, Nähe und Agilität als Erfolgsfaktoren
Seit seiner Gründung im Jahr 2018 hat principal33 ein bemerkenswertes Wachstum
erlebt. Innerhalb von nur sechs Jahren hat sich ein Team von 20 Mitarbeitern zu
einem internationalen Unternehmen mit über 250 Mitarbeitern, darunter rund 220
technische Spezialisten, entwickelt. Mit Standorten in Rumänien, Spanien, Irland
und nun auch in Deutschland betreut principal33 viele Großkunden aus Branchen
wie Energie, Pharma, Luft- und Raumfahrt sowie Automobil.
"Unsere Stärke liegt in der Kombination aus technischer Exzellenz und echter
Kundennähe. Viele unserer Berater sprechen Deutsch und sind mit den
Besonderheiten des Marktes bestens vertraut", sagt Ignacio Santiago.
Ein zuverlässiger Partner für nachhaltige digitale Exzellenz
principal33 steht für Partnerschaft, Qualität und Innovationskraft. Das
Unternehmen überzeugt mit einem flexiblen Einsatzmodell, das von gezielten
Teamerweiterungen bis hin zu voll integrierten Projektteams reicht und maximale
Anpassungsfähigkeit ermöglicht. Dank gezielter Experten-Ramp-ups können
innerhalb kürzester Zeit leistungsstarke Senior-Teams zusammengestellt werden,
um komplexe Herausforderungen souverän zu meistern. Ein zentrales Prinzip dabei
ist die kontinuierliche Verbesserung: Prozesse, Tools und Kompetenzen werden
ständig optimiert, um den langfristigen Erfolg der Kunden sicherzustellen.
Darüber hinaus deckt principal33 den gesamten digitalen Lebenszyklus ab, von der
strategischen Beratung und Entwicklung bis hin zum Betrieb und Support.
Hybrides Arbeitsmodell und starke Unternehmenskultur
Das neue Büro in Düsseldorf folgt einem hybriden Arbeitsmodell, das Flexibilität
