    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    principal33 eröffnet ersten deutschen Standort in Düsseldorf - Europäischer IT-Dienstleister stärkt Präsenz in Deutschland (FOTO)

    Düsseldorf (ots) - Der europäische IT-Dienstleister principal33 setzt seine
    erfolgreiche Wachstumsstory fort und eröffnet seinen ersten deutschen Standort
    in Düsseldorf. Mit dem Eintritt in den deutschen Markt reagiert das Unternehmen
    auf die wachsende Nachfrage nach hochwertigen IT-Dienstleistungen und digitalen
    Transformationsprojekten in der DACH-Region.

    "Deutschland ist für uns ein strategisch wichtiger Markt. Mit dem neuen Standort
    in Düsseldorf wollen wir näher an unseren Kunden sein und gleichzeitig neue
    Geschäftsmöglichkeiten mit deutschen Unternehmen erschließen", erklärt Ignacio
    Santiago, CEO von principal33.

    principal33 ist ein IT-Unternehmen mit vielen technischen Experten und
    unterstützt Unternehmen dabei, Ideen in hochwertige digitale Lösungen umzusetzen
    und ihre Ziele agil und effizient zu erreichen. Das Unternehmen legt großen Wert
    auf Qualität, Kundennähe und Flexibilität.

    Qualität, Nähe und Agilität als Erfolgsfaktoren

    Seit seiner Gründung im Jahr 2018 hat principal33 ein bemerkenswertes Wachstum
    erlebt. Innerhalb von nur sechs Jahren hat sich ein Team von 20 Mitarbeitern zu
    einem internationalen Unternehmen mit über 250 Mitarbeitern, darunter rund 220
    technische Spezialisten, entwickelt. Mit Standorten in Rumänien, Spanien, Irland
    und nun auch in Deutschland betreut principal33 viele Großkunden aus Branchen
    wie Energie, Pharma, Luft- und Raumfahrt sowie Automobil.

    "Unsere Stärke liegt in der Kombination aus technischer Exzellenz und echter
    Kundennähe. Viele unserer Berater sprechen Deutsch und sind mit den
    Besonderheiten des Marktes bestens vertraut", sagt Ignacio Santiago.

    Ein zuverlässiger Partner für nachhaltige digitale Exzellenz

    principal33 steht für Partnerschaft, Qualität und Innovationskraft. Das
    Unternehmen überzeugt mit einem flexiblen Einsatzmodell, das von gezielten
    Teamerweiterungen bis hin zu voll integrierten Projektteams reicht und maximale
    Anpassungsfähigkeit ermöglicht. Dank gezielter Experten-Ramp-ups können
    innerhalb kürzester Zeit leistungsstarke Senior-Teams zusammengestellt werden,
    um komplexe Herausforderungen souverän zu meistern. Ein zentrales Prinzip dabei
    ist die kontinuierliche Verbesserung: Prozesse, Tools und Kompetenzen werden
    ständig optimiert, um den langfristigen Erfolg der Kunden sicherzustellen.
    Darüber hinaus deckt principal33 den gesamten digitalen Lebenszyklus ab, von der
    strategischen Beratung und Entwicklung bis hin zum Betrieb und Support.

    Hybrides Arbeitsmodell und starke Unternehmenskultur

    Das neue Büro in Düsseldorf folgt einem hybriden Arbeitsmodell, das Flexibilität
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    principal33 eröffnet ersten deutschen Standort in Düsseldorf - Europäischer IT-Dienstleister stärkt Präsenz in Deutschland (FOTO) Der europäische IT-Dienstleister principal33 setzt seine erfolgreiche Wachstumsstory fort und eröffnet seinen ersten deutschen Standort in Düsseldorf. Mit dem Eintritt in den deutschen Markt reagiert das Unternehmen auf die wachsende Nachfrage nach …