principal33 eröffnet ersten deutschen Standort in Düsseldorf - Europäischer IT-Dienstleister stärkt Präsenz in Deutschland (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Der europäische IT-Dienstleister principal33 setzt seine

erfolgreiche Wachstumsstory fort und eröffnet seinen ersten deutschen Standort

in Düsseldorf. Mit dem Eintritt in den deutschen Markt reagiert das Unternehmen

auf die wachsende Nachfrage nach hochwertigen IT-Dienstleistungen und digitalen

Transformationsprojekten in der DACH-Region.



"Deutschland ist für uns ein strategisch wichtiger Markt. Mit dem neuen Standort

in Düsseldorf wollen wir näher an unseren Kunden sein und gleichzeitig neue

Geschäftsmöglichkeiten mit deutschen Unternehmen erschließen", erklärt Ignacio

Santiago, CEO von principal33.





principal33 ist ein IT-Unternehmen mit vielen technischen Experten undunterstützt Unternehmen dabei, Ideen in hochwertige digitale Lösungen umzusetzenund ihre Ziele agil und effizient zu erreichen. Das Unternehmen legt großen Wertauf Qualität, Kundennähe und Flexibilität.Qualität, Nähe und Agilität als ErfolgsfaktorenSeit seiner Gründung im Jahr 2018 hat principal33 ein bemerkenswertes Wachstumerlebt. Innerhalb von nur sechs Jahren hat sich ein Team von 20 Mitarbeitern zueinem internationalen Unternehmen mit über 250 Mitarbeitern, darunter rund 220technische Spezialisten, entwickelt. Mit Standorten in Rumänien, Spanien, Irlandund nun auch in Deutschland betreut principal33 viele Großkunden aus Branchenwie Energie, Pharma, Luft- und Raumfahrt sowie Automobil."Unsere Stärke liegt in der Kombination aus technischer Exzellenz und echterKundennähe. Viele unserer Berater sprechen Deutsch und sind mit denBesonderheiten des Marktes bestens vertraut", sagt Ignacio Santiago.Ein zuverlässiger Partner für nachhaltige digitale Exzellenzprincipal33 steht für Partnerschaft, Qualität und Innovationskraft. DasUnternehmen überzeugt mit einem flexiblen Einsatzmodell, das von gezieltenTeamerweiterungen bis hin zu voll integrierten Projektteams reicht und maximaleAnpassungsfähigkeit ermöglicht. Dank gezielter Experten-Ramp-ups könneninnerhalb kürzester Zeit leistungsstarke Senior-Teams zusammengestellt werden,um komplexe Herausforderungen souverän zu meistern. Ein zentrales Prinzip dabeiist die kontinuierliche Verbesserung: Prozesse, Tools und Kompetenzen werdenständig optimiert, um den langfristigen Erfolg der Kunden sicherzustellen.Darüber hinaus deckt principal33 den gesamten digitalen Lebenszyklus ab, von derstrategischen Beratung und Entwicklung bis hin zum Betrieb und Support.Hybrides Arbeitsmodell und starke UnternehmenskulturDas neue Büro in Düsseldorf folgt einem hybriden Arbeitsmodell, das Flexibilität