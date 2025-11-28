    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRyanair Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Ryanair Holdings

    WDH

    Geringer Zuspruch: Ryanair stoppt Rabattprogramm

    Foto: Thomas Banneyer - dpa

    (Im Leadsatz wurde das Possessivpronomen auf "ihr" geändert.)

    DUBLIN /FRANKFURT (dpa-AFX) - Europas größte Direktfluggesellschaft Ryanair hat aus Kostengründen ihr Rabattprogramm "Prime" geschlossen. Das zum April eingeführte Abo-Modell hat nach Angaben der Airline höhere Kosten verursacht als Einnahmen gebracht. Den 4,4 Millionen Euro aus Abo-Gebühren standen gewährte Preisnachlässe von mehr als 6 Millionen Euro gegenüber, berichtete Marketing-Chef Dara Brady.

    Auch die Abonnentenzahl blieb mit 55.000 Menschen weit unter der angestrebten Obergrenze von 250.000 Kunden. Die Einnahmen rechtfertigten nicht den mit dem Abo-Modell verbundenen Zeit- und Arbeitsaufwand, sagte der Manager.

    Für den einmaligen Beitrag von 79 Euro erhielten Kunden einmal im Monat besondere Ticket-Angebote, kostenlos reservierte Sitzplätze und eine Reiseversicherung für den gebuchten Flug. Nach Ryanair-Angaben konnte sich daraus eine Ersparnis von bis zu 405 Euro pro Jahr ergeben. Bereits nach drei Flügen ergebe sich eine Ersparnis. Die bestehenden Abos werden bis zum Ende ihrer Laufzeit bedient./ceb/DP/stk

    ISIN:IE00BYTBXV33WKN:A1401Z

     

    Verfasst von dpa-AFX
