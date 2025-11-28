    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Strukturwandel erreicht Ausbildung in der Chemiebranche - Mehrheit hält Niveau

    Ludwigshafen (ots) - Trotz Strukturwandel halten 65 Prozent der Chemie- und
    Pharmaunternehmen in Rheinland-Pfalz ihr Ausbildungsangebot stabil. Die Branche
    setzt weiterhin auf Fachkräftesicherung mit beeindruckender Übernahmequote von
    92 Prozent.

    Anpassung des Ausbildungsangebots bei stabilen Übernahmechancen

    Die chemisch-pharmazeutische Industrie in Rheinland-Pfalz passt ihr
    Ausbildungsangebot für 2025 an die aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
    an. Nach einem Allzeithoch im Jahr 2023 ist erneut ein Rückgang des
    Ausbildungsplatzangebots zu verzeichnen. Gegenüber dem Vorjahr sank das Angebot
    deutlich um rund 17 Prozent von 1.340 auf 1.090 Ausbildungsplätze. Dennoch
    bleiben die Übernahmechancen mit 92 Prozent außerordentlich hoch, wobei 76
    Prozent der Absolventen unbefristete Verträge erhalten.

    Mehrheit der Unternehmen hält Ausbildungsniveau

    Die Mehrheit der Unternehmen (79 Prozent) hält ihr Ausbildungsengagement
    weitgehend stabil oder reduziert es nur moderat. Die duale Berufsausbildung
    erweist sich dabei als stabilste Säule der Fachkräftesicherung.

    Sozialpartner betonen Herausforderung

    "Die Ausbildungsbetriebe konzentrieren sich in den schwierigen wirtschaftlichen
    Zeiten auf eine bedarfsorientierte Ausbildung", erklärt Stefanie Lenze vom
    Arbeitgeberverband Chemie Rheinland-Pfalz. Sie betont dabei die wachsenden
    Anforderungen an die Ausbilder, die neben der fachlichen Qualifizierung
    zunehmend auch pädagogische Aufgaben übernehmen.

    "Der Rückgang der Ausbildungsplätze um 17 Prozent ist alarmierend", betont
    Yannik Scherf von der IGBCE Rheinland-Pfalz/Saarland. "Zwar zeigen die hohen
    Übernahmequoten, dass die Branche Verantwortung übernimmt. Wir fordern die
    Unternehmen auf, in Zukunft zu investieren und ihre Ausbildungsanstrengungen zu
    verstärken, statt zu reduzieren. Die Fachkräfte von morgen werden dringend
    gebraucht, um die Transformation der Branche zu bewältigen."

    Kurs halten in stürmischen Zeiten

    Für 2026 plant die große Mehrheit der Unternehmen (70 Prozent) ihr
    Ausbildungsangebot konstant zu halten. Sieben Prozent erwägen sogar eine
    Ausweitung, während 23 Prozent eine weitere Reduzierung in Betracht ziehen
    müssen.

    Die Sozialpartner bekennen sich zur gemeinsamen Verantwortung, die Unternehmen
    bei der Stabilisierung des Ausbildungsangebots zu unterstützen. So sollen im
    Rahmen regelmäßiger Austausche mögliche Instrumente und Maßnahmen erörtert
    werden, um den aktuellen Herausforderungen zu begegnen.

    Erfolgreiche Förderprogramme unterstützen Ausbildung
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Strukturwandel erreicht Ausbildung in der Chemiebranche - Mehrheit hält Niveau Trotz Strukturwandel halten 65 Prozent der Chemie- und Pharmaunternehmen in Rheinland-Pfalz ihr Ausbildungsangebot stabil. Die Branche setzt weiterhin auf Fachkräftesicherung mit beeindruckender Übernahmequote von 92 Prozent. Anpassung des …