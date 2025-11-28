Strukturwandel erreicht Ausbildung in der Chemiebranche - Mehrheit hält Niveau
Ludwigshafen (ots) - Trotz Strukturwandel halten 65 Prozent der Chemie- und
Pharmaunternehmen in Rheinland-Pfalz ihr Ausbildungsangebot stabil. Die Branche
setzt weiterhin auf Fachkräftesicherung mit beeindruckender Übernahmequote von
92 Prozent.
Anpassung des Ausbildungsangebots bei stabilen Übernahmechancen
Die chemisch-pharmazeutische Industrie in Rheinland-Pfalz passt ihr
Ausbildungsangebot für 2025 an die aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
an. Nach einem Allzeithoch im Jahr 2023 ist erneut ein Rückgang des
Ausbildungsplatzangebots zu verzeichnen. Gegenüber dem Vorjahr sank das Angebot
deutlich um rund 17 Prozent von 1.340 auf 1.090 Ausbildungsplätze. Dennoch
bleiben die Übernahmechancen mit 92 Prozent außerordentlich hoch, wobei 76
Prozent der Absolventen unbefristete Verträge erhalten.
Mehrheit der Unternehmen hält Ausbildungsniveau
Die Mehrheit der Unternehmen (79 Prozent) hält ihr Ausbildungsengagement
weitgehend stabil oder reduziert es nur moderat. Die duale Berufsausbildung
erweist sich dabei als stabilste Säule der Fachkräftesicherung.
Sozialpartner betonen Herausforderung
"Die Ausbildungsbetriebe konzentrieren sich in den schwierigen wirtschaftlichen
Zeiten auf eine bedarfsorientierte Ausbildung", erklärt Stefanie Lenze vom
Arbeitgeberverband Chemie Rheinland-Pfalz. Sie betont dabei die wachsenden
Anforderungen an die Ausbilder, die neben der fachlichen Qualifizierung
zunehmend auch pädagogische Aufgaben übernehmen.
"Der Rückgang der Ausbildungsplätze um 17 Prozent ist alarmierend", betont
Yannik Scherf von der IGBCE Rheinland-Pfalz/Saarland. "Zwar zeigen die hohen
Übernahmequoten, dass die Branche Verantwortung übernimmt. Wir fordern die
Unternehmen auf, in Zukunft zu investieren und ihre Ausbildungsanstrengungen zu
verstärken, statt zu reduzieren. Die Fachkräfte von morgen werden dringend
gebraucht, um die Transformation der Branche zu bewältigen."
Kurs halten in stürmischen Zeiten
Für 2026 plant die große Mehrheit der Unternehmen (70 Prozent) ihr
Ausbildungsangebot konstant zu halten. Sieben Prozent erwägen sogar eine
Ausweitung, während 23 Prozent eine weitere Reduzierung in Betracht ziehen
müssen.
Die Sozialpartner bekennen sich zur gemeinsamen Verantwortung, die Unternehmen
bei der Stabilisierung des Ausbildungsangebots zu unterstützen. So sollen im
Rahmen regelmäßiger Austausche mögliche Instrumente und Maßnahmen erörtert
werden, um den aktuellen Herausforderungen zu begegnen.
Erfolgreiche Förderprogramme unterstützen Ausbildung
