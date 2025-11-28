Strukturwandel erreicht Ausbildung in der Chemiebranche - Mehrheit hält Niveau

Ludwigshafen (ots) - Trotz Strukturwandel halten 65 Prozent der Chemie- und

Pharmaunternehmen in Rheinland-Pfalz ihr Ausbildungsangebot stabil. Die Branche

setzt weiterhin auf Fachkräftesicherung mit beeindruckender Übernahmequote von

92 Prozent.



Anpassung des Ausbildungsangebots bei stabilen Übernahmechancen





Die chemisch-pharmazeutische Industrie in Rheinland-Pfalz passt ihrAusbildungsangebot für 2025 an die aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungenan. Nach einem Allzeithoch im Jahr 2023 ist erneut ein Rückgang desAusbildungsplatzangebots zu verzeichnen. Gegenüber dem Vorjahr sank das Angebotdeutlich um rund 17 Prozent von 1.340 auf 1.090 Ausbildungsplätze. Dennochbleiben die Übernahmechancen mit 92 Prozent außerordentlich hoch, wobei 76Prozent der Absolventen unbefristete Verträge erhalten.Mehrheit der Unternehmen hält AusbildungsniveauDie Mehrheit der Unternehmen (79 Prozent) hält ihr Ausbildungsengagementweitgehend stabil oder reduziert es nur moderat. Die duale Berufsausbildungerweist sich dabei als stabilste Säule der Fachkräftesicherung.Sozialpartner betonen Herausforderung"Die Ausbildungsbetriebe konzentrieren sich in den schwierigen wirtschaftlichenZeiten auf eine bedarfsorientierte Ausbildung", erklärt Stefanie Lenze vomArbeitgeberverband Chemie Rheinland-Pfalz. Sie betont dabei die wachsendenAnforderungen an die Ausbilder, die neben der fachlichen Qualifizierungzunehmend auch pädagogische Aufgaben übernehmen."Der Rückgang der Ausbildungsplätze um 17 Prozent ist alarmierend", betontYannik Scherf von der IGBCE Rheinland-Pfalz/Saarland. "Zwar zeigen die hohenÜbernahmequoten, dass die Branche Verantwortung übernimmt. Wir fordern dieUnternehmen auf, in Zukunft zu investieren und ihre Ausbildungsanstrengungen zuverstärken, statt zu reduzieren. Die Fachkräfte von morgen werden dringendgebraucht, um die Transformation der Branche zu bewältigen."Kurs halten in stürmischen ZeitenFür 2026 plant die große Mehrheit der Unternehmen (70 Prozent) ihrAusbildungsangebot konstant zu halten. Sieben Prozent erwägen sogar eineAusweitung, während 23 Prozent eine weitere Reduzierung in Betracht ziehenmüssen.Die Sozialpartner bekennen sich zur gemeinsamen Verantwortung, die Unternehmenbei der Stabilisierung des Ausbildungsangebots zu unterstützen. So sollen imRahmen regelmäßiger Austausche mögliche Instrumente und Maßnahmen erörtertwerden, um den aktuellen Herausforderungen zu begegnen.Erfolgreiche Förderprogramme unterstützen Ausbildung