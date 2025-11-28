JPMORGAN stuft FRAPORT AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 77 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Elodie Rall sieht den Zuschlag für die Betriebskonzession am brasilianischen Flughafen Jericoacoara kaum kursbewegend. Sie erinnerte an die Größenordnung. Am Jericoacoara-Airport habe es 2024 212.000 Passagiere gegeben, für Fraport Brazil derweil 2023 mehr als 13 Millionen. Sie zieht 2023 zum Vergleich heran, weil die Zahl 2024 durch eine Flutkatastrophe belastet lediglich bei 9,5 Millionen gelegen habe./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 10:35 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 10:35 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 71,45EUR auf Tradegate (28. November 2025, 12:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Elodie Rall

Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 77

Kursziel alt: 77

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



