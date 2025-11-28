Einkommen mit Aktien
Diese Aktie steigert ihre Dividende stetig und zahlt jetzt eine saftige Ausschüttung
Hohe Rendite, moderates KGV und starke Bilanz: Diese Aktie kombiniert Ertrag und Stabilität – ideal für langfristig denkende Einkommensanleger.
WH Group ist der weltweit führende Schweinefleischproduzent mit starker globaler Präsenz und vertikaler Integration, was es von Konkurrenten wie Tyson Foods und JBS abhebt.
Dividenden & passives Einkommen: Mit WH Group nachhaltige Einkommensströme aufbauen
WH Group gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +14,79 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +85,51 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 9,26 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung
solide.
Wer vor fünf Jahren in WH Group investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +27,46 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Mit +14,79 % Dividendenrendite bietet WH Group ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +85,51 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
WH Group weißt eine Marktkapitalisierung von 11,64 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +14,79 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
WH Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.11.2025
Einen ganz starken Börsentag erlebt die WH Group Aktie. Mit einer Performance von +0,56 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?
Beispielrechnung für 1.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 1.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +14,79 %, eine Investition von etwa 6.762€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2025
|0,140941
|+212,89 %
|+14,79 %
|2024
|0,045045
|+17,21 %
|+6,09 %
|2023
|0,038430
|+57,89 %
|+7,10 %
|2022
|0,024339
|+279,41 %
|+3,19 %
|2021
|0,006415
|0,00 %
|+0,82 %
Warum WH Group für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +14,79 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +85,51 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 9,26
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
WH Group Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-5,73 %
|1 Monat
|+5,85 %
|3 Monate
|-3,72 %
|1 Jahr
|+16,03 %
Informationen zur WH Group Aktie
Es gibt 13 Mrd. WH Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,64 Mrd. € wert.
WH Group Aktie jetzt kaufen?
Ob die WH Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur WH Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.