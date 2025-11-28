Diese Aktie steigert ihre Dividende stetig und zahlt jetzt eine saftige Ausschüttung

WH Group ist der weltweit führende Schweinefleischproduzent mit starker globaler Präsenz und vertikaler Integration, was es von Konkurrenten wie Tyson Foods und JBS abhebt.

Dividenden & passives Einkommen: Mit WH Group nachhaltige Einkommensströme aufbauen

WH Group gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +14,79 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +85,51 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 9,26 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in WH Group investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +27,46 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

