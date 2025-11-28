Diese Aktie steigert ihre Dividende stetig und zahlt jetzt eine saftige Ausschüttung

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWH Group AktievorwärtsNachrichten zu WH Group

    Hohe Rendite, moderates KGV und starke Bilanz: Diese Aktie kombiniert Ertrag und Stabilität – ideal für langfristig denkende Einkommensanleger.

    Foto: adobe.stock.com

    WH Group ist der weltweit führende Schweinefleischproduzent mit starker globaler Präsenz und vertikaler Integration, was es von Konkurrenten wie Tyson Foods und JBS abhebt.

    WH Group gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +14,79 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +85,51 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 9,26 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in WH Group investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +27,46 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    WH Group weißt eine Marktkapitalisierung von 11,64 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +14,79 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    WH Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.11.2025

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die WH Group Aktie. Mit einer Performance von +0,56 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Beispielrechnung für 1.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 1.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +14,79 %, eine Investition von etwa 6.762 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2025 0,140941 +212,89 % +14,79 %
    2024 0,045045 +17,21 % +6,09 %
    2023 0,038430 +57,89 % +7,10 %
    2022 0,024339 +279,41 % +3,19 %
    2021 0,006415 0,00 % +0,82 %

    Warum WH Group für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +14,79 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +85,51 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 9,26
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Informationen zur WH Group Aktie

    Es gibt 13 Mrd. WH Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,64 Mrd. € wert.

    WH Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die WH Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit.





