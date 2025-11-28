Inflation in Bayern bei 2,2 Prozent

FÜRTH (dpa-AFX) - Die Inflation in Bayern lag im November bei 2,2 Prozent. Damit blieb sie auf dem gleichen Niveau wie im Vormonat, wie das Landesamt für Statistik mitteilte. Dabei haben sich die Preise in einzelnen Bereichen binnen Monatsfrist teils deutlich geändert.

Unter anderem waren viele Elektrogeräte im November einige Prozent günstiger als im Oktober. Hier könnte laut Landesamt der Black Friday und die bereits in seinem Vorfeld angebotenen Rabatte eine Rolle gespielt haben. Heizöl war dagegen ein gutes Stück teurer als im Oktober - hier könnte die beginnende Heizsaison eine Rolle gespielt haben.