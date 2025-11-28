    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWacker Chemie AktievorwärtsNachrichten zu Wacker Chemie

    Wacker Chemie Aktie sackt ab - 28.11.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Wacker Chemie Aktie bisher Verluste von -3,80 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Wacker Chemie Aktie.

    Foto: Andreas Gebert - dpa

    Wacker Chemie ist ein führendes Chemieunternehmen, das sich auf Spezialchemikalien wie Silikone und Polysilicium spezialisiert hat. Es hat eine starke Marktstellung in Europa, Asien und Amerika. Hauptkonkurrenten sind Dow, BASF und Evonik. Wacker punktet mit innovativen Technologien und nachhaltigen Prozessen.

    Wacker Chemie Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 28.11.2025

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Wacker Chemie Aktie. Sie fällt um -3,80 % auf 64,63. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,56 %, geht es heute bei der Wacker Chemie Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Obwohl die Wacker Chemie Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +1,97 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Wacker Chemie Aktie damit um +2,09 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,01 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Wacker Chemie um -4,24 % verloren.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,78 % geändert.

    Wacker Chemie Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,09 %
    1 Monat -2,01 %
    3 Monate +1,97 %
    1 Jahr -4,10 %

    Informationen zur Wacker Chemie Aktie

    Es gibt 52 Mio. Wacker Chemie Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,37 Mrd.EUR € wert.

    Wenig Bewegung zum Wochenausklang


    Nach der jüngsten Erholung am deutschen Aktienmarkt haben es die Anleger am "Black Friday" ruhig angehen lassen. Deutsche Konjunkturdaten zeigten kaum Einfluss auf die Notierungen. So sank die Arbeitslosenquote im November zum Vormonat um 0,1 …

    Wenig Bewegung zum Wochenausklang


    Nach der jüngsten Erholung am deutschen Aktienmarkt haben es die Anleger am "Black Friday" ruhig angehen lassen. Der Dax verlor zuletzt 0,1 Prozent auf 23.746 Punkte. Damit steuert der deutsche Leitindex auf ein etwa dreiprozentiges Wochenplus zu. …

    Börsenstart Europa - 28.11. - FTSE Athex 20 stark +1,37 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Wacker Chemie Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Wacker Chemie Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wacker Chemie Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Wacker Chemie

    -3,79 %
    -0,61 %
    -3,68 %
    -0,83 %
    -7,30 %
    -48,10 %
    -38,03 %
    -22,61 %
    -31,84 %
    ISIN:DE000WCH8881WKN:WCH888



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



