    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/CHF WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/CHF

    EUR/CHF

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    EUR/CHF tritt auf der Stelle – 0,93239 CHF

    Ruhiger Handel: EUR/CHF notiert bei 0,93239 CHF.

    EUR/CHF - EUR/CHF tritt auf der Stelle – 0,93239 CHF
    Foto: adobe.stock.com
    Ohne größere Ausschläge pendelt EUR/CHF um 0,93239CHF. Die Veränderung von -0,12 % bleibt vernachlässigbar.

    EUR/CHF Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,22 %
    1 Monat +0,92 %
    3 Monate -0,36 %
    1 Jahr +0,13 %

    Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte EUR/CHF bei 0,931211CHF. Aus einer Anlage von 10.000CHF wäre bis heute bei einem Kurs von 0,93239CHF ein Wert von 10.012,7CHF geworden – ein Gewinn von +0,13 %.

    Informationen zum Schweizer Franken

    Der Schweizer Franken (CHF) gilt seit seiner Einführung 1850 als eine der stabilsten Währungen der Welt. Der Kurs EUR-CHF wird stark von den Entscheidungen der Schweizerischen Nationalbank, Exportstrukturen und geopolitischen Faktoren beeinflusst. Für Investoren und Unternehmen ist er ein zentrales Barometer wirtschaftlicher Stabilität in Europa.

    Ob ein Investment in EUR/CHF sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    EUR/CHF

    -0,14 %
    +0,22 %
    +0,92 %
    -0,36 %
    +0,13 %
    -4,94 %
    -13,82 %
    -14,17 %
    -41,48 %
    ISIN:EU0009654078WKN:965407





    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    EUR/CHF EUR/CHF tritt auf der Stelle – 0,93239 CHF Ruhiger Handel: EUR/CHF notiert bei 0,93239 CHF.