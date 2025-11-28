Synchrony Financial
DIESE unbekannte Aktie steht 100 % kurz vor einem Kursfeuerwerk
Top Pick für 2026? Synchrony ist ein US-Finanzdienstleister. Nicht nur die Aktie macht derzeit Appetit auf mehr.
- Synchrony Financial bietet vielfältige Kreditprodukte an.
- Sinkende Zinsen könnten Kreditnachfrage ankurbeln.
- Kursziel von 85,08 USD bietet 10,5% Upside-Potenzial.
- Report: Die Jahresendrallye rollt an
Synchrony Financial ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ein US-amerikanisches Finanzdienstleistungsunternehmen für Privatkunden. Das Unternehmen bietet Kreditprodukte wie Kreditkarten, Geschäftskredite und Ratenkredite für Verbraucher an.
Zum Angebot gehören auch Einlagenprodukte wie Festgeldanlagen, Altersvorsorgekonten, Geldmarktkonten und Sparkonten.
Weitere Angebote umfassen Zahlungs- und Finanzierungslösungen im Gesundheitswesen unter den Marken CareCredit, Pets Best und Walgreens, Zahlungs- und Finanzierungslösungen für die Bekleidungs-, Fachhandels-, Outdoor-, Musik- und Luxusbranche.
Das wirtschaftliche Umfeld sinkender Zinsen könnte sich für Synchrony als zweischneidiges Schwert entpuppen. Bei sinkenden Zinsen könnten wieder mehr Verbraucher gewillt sein, Privatkredite aufzunehmen. Andererseits sind die Margen geringer für den Kreditgeber.
Da Experten mittlerweile eher von moderaten Zinssenkungen ausgehen, dürfte Synchrony auch nur moderat betroffen sein.
Moody’s Ratings hat jetzt eine positivere Einschätzung für das US-Bankensystem in den kommenden 12 bis 18 Monaten abgegeben, weil die Ratingagentur davon ausgeht, dass eine Mischung aus niedrigeren Zinsen und einem "gedämpften, aber stabilen" Wirtschaftswachstum die Profitabilität der Kreditinstitute und die Qualität ihrer Vermögenswerte unterstützen wird.
Die Ratingagentur hob ihren Ausblick für den wirtschaftlich sensiblen Sektor von negativ auf stabil an.
Synchrony wird derzeit mit einem Kursgewinnverhältnis (KGV) von rund 8 bewertet. Der US-Durchschnitt für Finanzdiensleister in den USA liegt bei rund 10. Die größeren Wettbewerber liegen meist darüber. Desweiteren ist Synchrony für den Bereich "Store Credit Cards" (Kreditkarten für Händler / private‑label / retailer‑Karten) Marktführer.
Basierend auf den 12-Monats-Kurszielen von 15 Wall-Street-Analysten für Synchrony Financial in den letzten drei Monaten liegt das durchschnittliche Kursziel bei 85,08 US-Dollar, mit einer Höchstprognose von 100 US-Dollar. Die niedrigste Prognose liegt bei 75 US-Dollar. Das durchschnittliche Kursziel entspricht einer Upside von rund 10,5 Prozent.
Wenn die Zinsen moderat fallen und die Wirtschaft in den USA stabil bleibt, dürfte Synchrony 2026 von höherem Kreditvolumen und sinkenden Ausfallraten profitieren und damit überdurchschnittlich gut abschneiden. Daher würde sich Anlegern angesichts der moderaten Aktienbewertung jetzt die Chance bieten, einzusteigen.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion
Die Synchrony Financial Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 66,39EUR auf Tradegate (27. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.