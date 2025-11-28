Orban fliegt 'ohne eine Abstimmung' nach Moskau

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ist auf scharfe Distanz zur Reise des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban nach Moskau gegangen. Merz erinnerte dabei auch an verschärfte russische Luftangriffe nach dem Besuch Orbans im Juli vergangenen Jahres, "unmittelbar nachdem er die europäische Ratspräsidentschaft angetreten hat".

"Dieser Besuch damals war nicht nur erfolglos. Wenige Tage nach diesem Besuch hat es mit die heftigsten Angriffe der russischen Armee auch gegen zivile Infrastruktur und zivile Ziele in der Ukraine gegeben", sagte Merz, der in Berlin den slowenischen Ministerpräsidenten Robert Golob traf. "Ich hoffe, dass diese Reaktion Russlands diesmal ausbleibt. Aber er fährt ohne europäisches Mandat und er fährt ohne eine Abstimmung mit uns."