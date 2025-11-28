    StartseitevorwÃ¤rtsNachrichtenvorwÃ¤rtsPressemitteilungenvorwÃ¤rtsNachricht

    Stimmung im Mittelstand stagniert

    Frankfurt am Main (ots) -

    - KfW-ifo-GeschÃ¤ftsklimaindex tritt auf der Stelle
    - Mittelstand erwartet auf Sicht von sechs Monaten aber bessere GeschÃ¤fte als
    noch im Vormonat
    - GroÃŸunternehmen dagegen blicken etwas pessimistischer in die Zukunft als zuvor

    Die Stimmung im deutschen Mittelstand ist momentan eingefroren. Im Oktober hatte
    sich das GeschÃ¤ftsklima noch weiter erholt. Im November nun gab es eine
    Stagnation. Der GeschÃ¤ftsklimaindex des Mittelstands lag bei minus 14,5 Punkten,
    nach minus 14,6 Punkten im Vormonat. Damit ist die Laune weiterhin deutlich
    schlechter als im langjÃ¤hrigen Durchschnitt, der durch die Nulllinie markiert
    wird.

    "Der erhoffte spÃ¼rbare Aufschwung lÃ¤sst weiter auf sich warten. Seit dem Sommer
    hat die AufwÃ¤rtsdynamik des mittelstÃ¤ndischen GeschÃ¤ftsklimas insgesamt
    nachgelassen. Wir sehen aber auch, dass der Mittelstand nach wie vor an eine
    Verbesserung der Wirtschaftslage glaubt. Die GeschÃ¤ftserwartungen auf Sicht von
    sechs Monaten bewegen sich weiterhin in die richtige Richtung, wenn auch nur
    langsam", sagt Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt der KfW. Die Erwartungen
    stiegen um 0,4 auf nun minus 9,6 Punkte. Ihre aktuelle wirtschaftliche Lage
    bewerteten die MittelstÃ¤ndler etwas schlechter als im Vormonat, der Index fiel
    um 0,3 ZÃ¤hler auf minus 19,8 Punkte.

    Das sind Ergebnisse des KfW-ifo-Mittelstandsbarometers. DafÃ¼r wertet KfW
    Research Ergebnisse der Konjunkturumfragen des ifo Instituts aus, unterteilt
    nach GrÃ¶ÃŸenklassen der Unternehmen und Hauptwirtschaftsbereichen.

    Anders als im Mittelstand haben die GeschÃ¤ftserwartungen in den GroÃŸunternehmen
    im November einen ordentlichen DÃ¤mpfer erlitten. Sie fielen um 5,5 ZÃ¤hler auf
    nun minus 9,1 Punkte. Ihre aktuelle Lage schÃ¤tzten die GroÃŸunternehmen dagegen
    leicht besser ein als noch im Vormonat. Das GeschÃ¤ftsklima der GroÃŸunternehmen
    sank leicht auf minus 17,3 Punkte. "Die Erwartungen der GroÃŸunternehmen
    schwanken seit Monaten sehr stark. Das liegt auch daran, dass die
    GroÃŸunternehmen - viel mehr als der deutsche Mittelstand - vom Export abhÃ¤ngig
    sind. Angesichts der unsicheren geo- und handelspolitischen Lage schwanken auch
    die Exporterwartungen der GroÃŸunternehmen derzeit deutlich", sagt Dr. Dirk
    Schumacher.

    Das aktuelle Mittelstandsbarometer ist abrufbar unter:
    KfW-ifo-Mittelstandsbarometer | KfW (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Servic
    e/Download-Center/Konzernthemen/Research/Indikatoren/KfW-ifo-Mittelstandsbaromet
    er/?redirect=80065)

    Die KfW unterstÃ¼tzt im Auftrag des Bundes den Mittelstand mit zahlreichen
    FÃ¶rderprogrammen. Weitere Informationen unter Wir stÃ¤rken den Mittelstand (https
    ://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Newsroom/Aktuelles/Mittelstand-st%C3%A4rken.html
    ?kfwmc=kk.o.kfwon.presse.na.na.na.allgemein-sonstiges.mittelstand-staerken.press
    emitteilung.na.na.journalisten.na)

