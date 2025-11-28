Stimmung im Mittelstand stagniert

Frankfurt am Main (ots) -



- KfW-ifo-GeschÃ¤ftsklimaindex tritt auf der Stelle

- Mittelstand erwartet auf Sicht von sechs Monaten aber bessere GeschÃ¤fte als

noch im Vormonat

- GroÃŸunternehmen dagegen blicken etwas pessimistischer in die Zukunft als zuvor



Die Stimmung im deutschen Mittelstand ist momentan eingefroren. Im Oktober hatte

sich das GeschÃ¤ftsklima noch weiter erholt. Im November nun gab es eine

Stagnation. Der GeschÃ¤ftsklimaindex des Mittelstands lag bei minus 14,5 Punkten,

nach minus 14,6 Punkten im Vormonat. Damit ist die Laune weiterhin deutlich

schlechter als im langjÃ¤hrigen Durchschnitt, der durch die Nulllinie markiert

wird.





"Der erhoffte spÃ¼rbare Aufschwung lÃ¤sst weiter auf sich warten. Seit dem Sommer

hat die AufwÃ¤rtsdynamik des mittelstÃ¤ndischen GeschÃ¤ftsklimas insgesamt

nachgelassen. Wir sehen aber auch, dass der Mittelstand nach wie vor an eine

Verbesserung der Wirtschaftslage glaubt. Die GeschÃ¤ftserwartungen auf Sicht von

sechs Monaten bewegen sich weiterhin in die richtige Richtung, wenn auch nur

langsam", sagt Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt der KfW. Die Erwartungen

stiegen um 0,4 auf nun minus 9,6 Punkte. Ihre aktuelle wirtschaftliche Lage

bewerteten die MittelstÃ¤ndler etwas schlechter als im Vormonat, der Index fiel

um 0,3 ZÃ¤hler auf minus 19,8 Punkte.



Das sind Ergebnisse des KfW-ifo-Mittelstandsbarometers. DafÃ¼r wertet KfW

Research Ergebnisse der Konjunkturumfragen des ifo Instituts aus, unterteilt

nach GrÃ¶ÃŸenklassen der Unternehmen und Hauptwirtschaftsbereichen.



Anders als im Mittelstand haben die GeschÃ¤ftserwartungen in den GroÃŸunternehmen

im November einen ordentlichen DÃ¤mpfer erlitten. Sie fielen um 5,5 ZÃ¤hler auf

nun minus 9,1 Punkte. Ihre aktuelle Lage schÃ¤tzten die GroÃŸunternehmen dagegen

leicht besser ein als noch im Vormonat. Das GeschÃ¤ftsklima der GroÃŸunternehmen

sank leicht auf minus 17,3 Punkte. "Die Erwartungen der GroÃŸunternehmen

schwanken seit Monaten sehr stark. Das liegt auch daran, dass die

GroÃŸunternehmen - viel mehr als der deutsche Mittelstand - vom Export abhÃ¤ngig

sind. Angesichts der unsicheren geo- und handelspolitischen Lage schwanken auch

die Exporterwartungen der GroÃŸunternehmen derzeit deutlich", sagt Dr. Dirk

Schumacher.



Das aktuelle Mittelstandsbarometer ist abrufbar unter:

KfW-ifo-Mittelstandsbarometer | KfW (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Servic

e/Download-Center/Konzernthemen/Research/Indikatoren/KfW-ifo-Mittelstandsbaromet

er/?redirect=80065)



Die KfW unterstÃ¼tzt im Auftrag des Bundes den Mittelstand mit zahlreichen

FÃ¶rderprogrammen. Weitere Informationen unter Wir stÃ¤rken den Mittelstand (https

://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Newsroom/Aktuelles/Mittelstand-st%C3%A4rken.html

?kfwmc=kk.o.kfwon.presse.na.na.na.allgemein-sonstiges.mittelstand-staerken.press

emitteilung.na.na.journalisten.na)



Pressekontakt:



KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 Frankfurt

Konzernkommunikation und Markensteuerung (KK), Nina Luttmer,

Tel. +49 69 7431 41336

E-Mail: mailto:nina.luttmer@kfw.de, Internet: http://www.kfw.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/41193/6168210

OTS: KfW







