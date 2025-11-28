KfW Research
Stimmung im Mittelstand stagniert
- KfW-ifo-GeschÃ¤ftsklimaindex tritt auf der Stelle
- Mittelstand erwartet auf Sicht von sechs Monaten aber bessere GeschÃ¤fte als
noch im Vormonat
- GroÃŸunternehmen dagegen blicken etwas pessimistischer in die Zukunft als zuvor
Die Stimmung im deutschen Mittelstand ist momentan eingefroren. Im Oktober hatte
sich das GeschÃ¤ftsklima noch weiter erholt. Im November nun gab es eine
Stagnation. Der GeschÃ¤ftsklimaindex des Mittelstands lag bei minus 14,5 Punkten,
nach minus 14,6 Punkten im Vormonat. Damit ist die Laune weiterhin deutlich
schlechter als im langjÃ¤hrigen Durchschnitt, der durch die Nulllinie markiert
wird.
"Der erhoffte spÃ¼rbare Aufschwung lÃ¤sst weiter auf sich warten. Seit dem Sommer
hat die AufwÃ¤rtsdynamik des mittelstÃ¤ndischen GeschÃ¤ftsklimas insgesamt
nachgelassen. Wir sehen aber auch, dass der Mittelstand nach wie vor an eine
Verbesserung der Wirtschaftslage glaubt. Die GeschÃ¤ftserwartungen auf Sicht von
sechs Monaten bewegen sich weiterhin in die richtige Richtung, wenn auch nur
langsam", sagt Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt der KfW. Die Erwartungen
stiegen um 0,4 auf nun minus 9,6 Punkte. Ihre aktuelle wirtschaftliche Lage
bewerteten die MittelstÃ¤ndler etwas schlechter als im Vormonat, der Index fiel
um 0,3 ZÃ¤hler auf minus 19,8 Punkte.
Das sind Ergebnisse des KfW-ifo-Mittelstandsbarometers. DafÃ¼r wertet KfW
Research Ergebnisse der Konjunkturumfragen des ifo Instituts aus, unterteilt
nach GrÃ¶ÃŸenklassen der Unternehmen und Hauptwirtschaftsbereichen.
Anders als im Mittelstand haben die GeschÃ¤ftserwartungen in den GroÃŸunternehmen
im November einen ordentlichen DÃ¤mpfer erlitten. Sie fielen um 5,5 ZÃ¤hler auf
nun minus 9,1 Punkte. Ihre aktuelle Lage schÃ¤tzten die GroÃŸunternehmen dagegen
leicht besser ein als noch im Vormonat. Das GeschÃ¤ftsklima der GroÃŸunternehmen
sank leicht auf minus 17,3 Punkte. "Die Erwartungen der GroÃŸunternehmen
schwanken seit Monaten sehr stark. Das liegt auch daran, dass die
GroÃŸunternehmen - viel mehr als der deutsche Mittelstand - vom Export abhÃ¤ngig
sind. Angesichts der unsicheren geo- und handelspolitischen Lage schwanken auch
die Exporterwartungen der GroÃŸunternehmen derzeit deutlich", sagt Dr. Dirk
Schumacher.
Das aktuelle Mittelstandsbarometer ist abrufbar unter:
KfW-ifo-Mittelstandsbarometer | KfW (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Servic
e/Download-Center/Konzernthemen/Research/Indikatoren/KfW-ifo-Mittelstandsbaromet
er/?redirect=80065)
Die KfW unterstÃ¼tzt im Auftrag des Bundes den Mittelstand mit zahlreichen
FÃ¶rderprogrammen. Weitere Informationen unter Wir stÃ¤rken den Mittelstand (https
://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Newsroom/Aktuelles/Mittelstand-st%C3%A4rken.html
?kfwmc=kk.o.kfwon.presse.na.na.na.allgemein-sonstiges.mittelstand-staerken.press
emitteilung.na.na.journalisten.na)
