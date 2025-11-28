Xlife Sciences: Update zum NASDAQ-Listing von VERAXA nach US-Stillstand
Xlife Sciences meldet Fortschritte beim geplanten NASDAQ-Listing der Beteiligung VERAXA Biotech – trotz US-Regierungsstillstand schreitet der SEC-Prozess nun voran.
- Xlife Sciences AG informiert über den Stand des NASDAQ-Listing-Prozesses der VERAXA Biotech AG, an der sie rund 19% hält.
- VERAXA plant eine Unternehmenszusammenführung mit der SPAC Voyager Acquisition Corp. und hat eine Registrierungserklärung bei der SEC eingereicht.
- Nach einem 43-tägigen Stillstand der US-Regierung hat die SEC auf die Einreichung von VERAXA reagiert, und eine überarbeitete Fassung der Form F-4 wurde eingereicht.
- Die außerordentliche Generalversammlung von VERAXA zur Behandlung der Aktionärsbeschlüsse wird voraussichtlich im Dezember 2025 stattfinden.
- Xlife Sciences erwartet, dass das NASDAQ-Listing von VERAXA im ersten Quartal 2026 abgeschlossen wird.
- Oliver R. Baumann, CEO von Xlife Sciences, äußert sich optimistisch über den Fortschritt des SEC-Prozesses und die Entwicklung von VERAXA im Bereich der Onkologietherapeutika.
