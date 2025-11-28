Börsen Update
Börsen Update Europa - 28.11. - FTSE Athex 20 stark +1,37 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht bei 23.812,53 PKT und gewinnt bisher +0,15 %.
Top-Werte: Deutsche Boerse +2,39 %, Infineon Technologies +1,78 %, Volkswagen (VW) Vz +1,03 %
Flop-Werte: Daimler Truck Holding -1,63 %, Rheinmetall -0,92 %, Bayer -0,58 %
Der MDAX steht aktuell (13:59:51) bei 29.764,23 PKT und steigt um +0,78 %.
Top-Werte: Delivery Hero +8,91 %, Aurubis +3,43 %, Bechtle +2,94 %
Flop-Werte: Wacker Chemie -4,02 %, Nordex -2,38 %, HENSOLDT -1,29 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.571,96 PKT und steigt um +0,11 %.
Top-Werte: Bechtle +2,94 %, 1&1 +2,33 %, Elmos Semiconductor +1,94 %
Flop-Werte: Nordex -2,38 %, PNE -1,95 %, Evotec -1,38 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.659,31 PKT und gewinnt bisher +0,10 %.
Top-Werte: Deutsche Boerse +2,39 %, Infineon Technologies +1,78 %, Volkswagen (VW) Vz +1,03 %
Flop-Werte: EssilorLuxottica -0,97 %, Rheinmetall -0,92 %, ING Group -0,83 %
Der ATX bewegt sich bei 4.998,91 PKT und steigt um +0,35 %.
Top-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +1,87 %, Lenzing +1,41 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +1,03 %
Flop-Werte: Immofinanz -1,32 %, BAWAG Group -0,52 %, OMV -0,31 %
Der SMI steht aktuell (13:59:51) bei 12.818,64 PKT und steigt um +0,03 %.
Top-Werte: ABB +1,26 %, Givaudan +0,71 %, Amrize +0,70 %
Flop-Werte: Swisscom -0,84 %, Logitech International -0,45 %, Roche Holding -0,32 %
Der CAC 40 steht aktuell (13:59:22) bei 8.109,89 PKT und steigt um +0,13 %.
Top-Werte: Bouygues +1,09 %, SAFRAN +1,00 %, Compagnie de Saint-Gobain +0,98 %
Flop-Werte: EssilorLuxottica -0,97 %, Renault -0,95 %, Kering -0,85 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.789,29 PKT und gewinnt bisher +0,07 %.
Top-Werte: Svenska Handelsbanken Registered (A) +1,50 %, ABB +1,26 %, Telia Company +1,10 %
Flop-Werte: Skanska (B) -0,79 %, Telefon L.M.Ericsson (B) -0,48 %, Assa Abloy Registered (B) -0,26 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:22) bei 5.180,00 PKT und steigt um +1,37 %.
Top-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction +6,12 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +3,07 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +0,74 %
Flop-Werte: Public Power -1,75 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,34 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings -1,17 %
