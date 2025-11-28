Bitcoin-Kurs aktuell
Bitcoin-Kurs vor dem Wochenende: Steigt auf 91.516,17 USD – Was jetzt? - 28.11.25
Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Plus. In den letzten 24 Stunden gewann der Bitcoin +0,21 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 92.024,64USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum gewannen +0,70 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um -0,16 %, Solana SOL/USD änderte sich um -0,03 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um +7,38 %, ETH/USD um +10,55 %, SOL/USD um +9,10 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um +13,33 %.
