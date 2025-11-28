thyssenkrupp nucera Aktie knickt ein - 28.11.2025

Die thyssenkrupp nucera Aktie notiert aktuell bei 7,3025€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,76 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,2075 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,62 %, geht es heute bei der thyssenkrupp nucera Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

thyssenkrupp nucera ist ein führender Anbieter von Elektrolyse-Technologien zur Wasserstoffproduktion, positioniert im aufstrebenden Markt für grüne Energie. Mit starken Wurzeln im thyssenkrupp-Konzern und einem Fokus auf nachhaltige Lösungen, hebt sich das Unternehmen durch technologische Expertise und strategische Partnerschaften von der Konkurrenz ab.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von thyssenkrupp nucera mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -17,70 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -11,14 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,09 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von thyssenkrupp nucera einen Rückgang von -30,20 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,46 % geändert.

thyssenkrupp nucera Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -11,14 % 1 Monat -21,09 % 3 Monate -17,70 % 1 Jahr -11,90 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur thyssenkrupp nucera Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stark negative Kursentwicklung der thyssenkrupp nucera Aktie, die über 63 % verloren hat. Nutzer prognostizieren einen weiteren Rückgang auf 1 Euro oder sogar 5 Euro. Die schwache Auftragslage und eine Gewinnwarnung belasten die Stimmung, während die Konkurrenz durch China im Wasserstoffbereich als ernsthafte Bedrohung wahrgenommen wird.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber thyssenkrupp nucera eingestellt.

Informationen zur thyssenkrupp nucera Aktie

Es gibt 126 Mio. thyssenkrupp nucera Aktien. Damit ist das Unternehmen 922,73 Mio.EUR € wert.

thyssenkrupp nucera Aktie jetzt kaufen?

Ob die thyssenkrupp nucera Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur thyssenkrupp nucera Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.