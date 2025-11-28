    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovo Nordisk AktievorwärtsNachrichten zu Novo Nordisk
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    BARCLAYS stuft NOVO NORDISK auf 'Equal Weight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 375 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Die Neuverschreibungen von Ozempic und Rybelsus hätten in der Berichtswoche über dem Schnitt der Diabetes-Mittel gelegen, schrieb Yihan Li am Freitag nach Auswertung aktueller Zahlen. Als Abnehmmittel Wegovy sei der GLP-1-Wirkstoff Semaglutid noch stärker verschrieben worden./ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 11:47 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 11:48 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,26 % und einem Kurs von 42,74EUR auf Tradegate (28. November 2025, 13:59 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Yihan Li
    Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 375
    Kursziel alt: 375
    Währung: DKK
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 375,00, was eine Steigerung von +778,32% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BARCLAYS stuft NOVO NORDISK auf 'Equal Weight' Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 375 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Die Neuverschreibungen von Ozempic und Rybelsus hätten in der Berichtswoche über dem Schnitt der …