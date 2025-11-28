BARCLAYS stuft NOVO NORDISK auf 'Equal Weight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 375 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Die Neuverschreibungen von Ozempic und Rybelsus hätten in der Berichtswoche über dem Schnitt der Diabetes-Mittel gelegen, schrieb Yihan Li am Freitag nach Auswertung aktueller Zahlen. Als Abnehmmittel Wegovy sei der GLP-1-Wirkstoff Semaglutid noch stärker verschrieben worden./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 11:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,26 % und einem Kurs von 42,74EUR auf Tradegate (28. November 2025, 13:59 Uhr) gehandelt.
