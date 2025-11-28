DHL Group: Wichtige Bekanntmachung gemäß EU-Verordnung
Die Deutsche Post AG setzt ihre Kapitalstrategie fort: Ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm stärkt den Konzern und soll den Aktionären langfristig zugutekommen.
Foto: Jens Schlüter - Deutsche Post DHL
- Der Vorstand der Deutschen Post AG hat ein Aktienrückkaufprogramm beschlossen, das bis zu 210 Millionen Aktien und einen Gesamtkaufpreis von bis zu 6 Milliarden Euro umfasst.
- Das Rückkaufprogramm hat eine Laufzeit bis spätestens Dezember 2026 und wurde zuletzt am 18. Februar 2025 erweitert.
- Seit April 2022 wurden bereits ca. 115,86 Millionen Aktien für etwa 4,50 Milliarden Euro zurückgekauft.
- Eine weitere Tranche zum Rückerwerb von bis zu 20 Millionen Aktien mit einem Volumen von bis zu 600 Millionen Euro ist für den Zeitraum vom 1. Dezember 2025 bis spätestens 15. April 2026 geplant.
- Der Erwerbspreis der Aktien darf den Durchschnittskurs der letzten fünf Börsenhandelstage um maximal 10 % über- und um 20 % unterschreiten.
- Der Rückkauf erfolgt gemäß den Vorgaben der Marktmissbrauchsverordnung und unter Berücksichtigung des Handelsvolumens, wobei nicht mehr als 25 % des durchschnittlichen täglichen Aktienumsatzes erworben werden dürfen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei DHL Group ist am 05.03.2026.
Der Kurs von DHL Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 44,88EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,02 % im
Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 44,89EUR das entspricht einem Plus von +0,02 % seit der Veröffentlichung.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 23.802,00PKT (+0,14 %).
-0,07 %
+6,68 %
+13,00 %
+14,33 %
+29,96 %
+17,38 %
+10,50 %
+62,50 %
+109,77 %
