    ARD setzt Reformstaatsvertrag um (FOTO)

    Frankfurt (ots) - Am 1. Dezember 2025 tritt der Reformstaatsvertrag für den
    öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Kraft. Er bestärkt die ARD in ihrem
    Reformkurs, verlangt ihr aber auch erhebliche Anstrengungen ab.

    ARD-Vorsitzender Florian Hager: "Der Reformstaatsvertrag der Länder gibt der ARD
    zusätzliche Impulse für den bereits eingeschlagenen Weg. Noch mehr
    Zusammenarbeit, auch mit ZDF und Deutschlandradio, und noch mehr Dienst an der
    Gesellschaft - diese Ziele unterstützen wir. Die vielen neuen Vorgaben
    umzusetzen, ist zugleich eine Herausforderung, mit der wir uns schon seit
    Monaten intensiv befassen."

    4 aus 40

    Aus den Vorgaben des Reformstaatsvertrages hat die ARD bereits knapp 40 Aufträge
    abgeleitet, von denen die meisten schon in der Umsetzung sind. Unmittelbar
    spürbar für die Nutzenden werden sie in den Bereichen Hörfunkprogramme,
    Spartenkanäle, Onlineangebote und Gesellschaftsdialog.

    Hörfunkprogramme

    Der Reformstaatsvertrag schreibt der ARD die Reduktion auf höchstens 53
    terrestrisch verbreitete Radiowellen bis 2027 vor. Die geforderten Reduzierungen
    variieren je nach Landesrundfunkanstalt und werden entsprechend von den
    einzelnen Häusern der ARD umgesetzt.

    - Zu den Programmen, die terrestrisch wegfallen, gehören PULS, BR24live, BR
    Verkehr, BR Schlager, MDR Klassik, MDR Tweens, MDR Schlagerwelt, NDR Schlager,
    NDR Blue, NDR Info Spezial, WDR Event und WDR Die Maus.
    - Kooperieren werden Junge Programme und Infoprogramme (über die bereits heute
    kooperierten Sendestrecken hinaus) im Südwesten. Dazu erarbeiten HR, SWR und
    SR derzeit Konzepte.
    - Analog zur ARD Mediathek wird in der Audiothek ein Kinderprofil mit
    "Soundzonen" für drei Zielgruppen entstehen: Vorschule, Grundschule und
    Pre-Teens. Die starken Marken Mausradio (WDR), und Figarinos Fahrradladen
    (MDR) spielen hier eine wichtige Rolle, eine Verzahnung mit dem KiKA wird
    mitgedacht.
    - Für Schlagerfans entsteht eine digitale Schlagerwelt in der ARD Audiothek.
    Hier werden Livestreams linearer Radio Webchannel, Genre-Loopstreams und
    digitale Angebote (Audio Content on Demand, Hitparaden und regionale Facetten)
    miteinander verzahnt. Darüber hinaus wird eine Brücke zu den großen Schlager
    TV Events geschlagen.
    - Der MDR liefert künftig Klassikangebote zum bisherigen BR Klassik zu.
    Innerhalb der klassikorientierten Wellen sollen verstärkt Inhalte gegenseitig
    ausgetauscht werden. Durch die Zusammenführung von Mood- und Genrestreams,
    Podcasts und die Verknüpfung mit der ARD-Klassik Welt entsteht zudem eine
    Klassikheimat in der ARD Audiothek.

    Für die Umsetzung dieser Vorschläge ist ein Schulterschluss zwischen den
