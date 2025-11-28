ARD setzt Reformstaatsvertrag um (FOTO)
Frankfurt (ots) - Am 1. Dezember 2025 tritt der Reformstaatsvertrag für den
öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Kraft. Er bestärkt die ARD in ihrem
Reformkurs, verlangt ihr aber auch erhebliche Anstrengungen ab.
ARD-Vorsitzender Florian Hager: "Der Reformstaatsvertrag der Länder gibt der ARD
zusätzliche Impulse für den bereits eingeschlagenen Weg. Noch mehr
Zusammenarbeit, auch mit ZDF und Deutschlandradio, und noch mehr Dienst an der
Gesellschaft - diese Ziele unterstützen wir. Die vielen neuen Vorgaben
umzusetzen, ist zugleich eine Herausforderung, mit der wir uns schon seit
Monaten intensiv befassen."
Aus den Vorgaben des Reformstaatsvertrages hat die ARD bereits knapp 40 Aufträge
abgeleitet, von denen die meisten schon in der Umsetzung sind. Unmittelbar
spürbar für die Nutzenden werden sie in den Bereichen Hörfunkprogramme,
Spartenkanäle, Onlineangebote und Gesellschaftsdialog.
Hörfunkprogramme
Der Reformstaatsvertrag schreibt der ARD die Reduktion auf höchstens 53
terrestrisch verbreitete Radiowellen bis 2027 vor. Die geforderten Reduzierungen
variieren je nach Landesrundfunkanstalt und werden entsprechend von den
einzelnen Häusern der ARD umgesetzt.
- Zu den Programmen, die terrestrisch wegfallen, gehören PULS, BR24live, BR
Verkehr, BR Schlager, MDR Klassik, MDR Tweens, MDR Schlagerwelt, NDR Schlager,
NDR Blue, NDR Info Spezial, WDR Event und WDR Die Maus.
- Kooperieren werden Junge Programme und Infoprogramme (über die bereits heute
kooperierten Sendestrecken hinaus) im Südwesten. Dazu erarbeiten HR, SWR und
SR derzeit Konzepte.
- Analog zur ARD Mediathek wird in der Audiothek ein Kinderprofil mit
"Soundzonen" für drei Zielgruppen entstehen: Vorschule, Grundschule und
Pre-Teens. Die starken Marken Mausradio (WDR), und Figarinos Fahrradladen
(MDR) spielen hier eine wichtige Rolle, eine Verzahnung mit dem KiKA wird
mitgedacht.
- Für Schlagerfans entsteht eine digitale Schlagerwelt in der ARD Audiothek.
Hier werden Livestreams linearer Radio Webchannel, Genre-Loopstreams und
digitale Angebote (Audio Content on Demand, Hitparaden und regionale Facetten)
miteinander verzahnt. Darüber hinaus wird eine Brücke zu den großen Schlager
TV Events geschlagen.
- Der MDR liefert künftig Klassikangebote zum bisherigen BR Klassik zu.
Innerhalb der klassikorientierten Wellen sollen verstärkt Inhalte gegenseitig
ausgetauscht werden. Durch die Zusammenführung von Mood- und Genrestreams,
Podcasts und die Verknüpfung mit der ARD-Klassik Welt entsteht zudem eine
Klassikheimat in der ARD Audiothek.
Für die Umsetzung dieser Vorschläge ist ein Schulterschluss zwischen den
