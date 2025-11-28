ARD setzt Reformstaatsvertrag um (FOTO)

Frankfurt (ots) - Am 1. Dezember 2025 tritt der Reformstaatsvertrag für den

öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Kraft. Er bestärkt die ARD in ihrem

Reformkurs, verlangt ihr aber auch erhebliche Anstrengungen ab.



ARD-Vorsitzender Florian Hager: "Der Reformstaatsvertrag der Länder gibt der ARD

zusätzliche Impulse für den bereits eingeschlagenen Weg. Noch mehr

Zusammenarbeit, auch mit ZDF und Deutschlandradio, und noch mehr Dienst an der

Gesellschaft - diese Ziele unterstützen wir. Die vielen neuen Vorgaben

umzusetzen, ist zugleich eine Herausforderung, mit der wir uns schon seit

Monaten intensiv befassen."





4 aus 40Aus den Vorgaben des Reformstaatsvertrages hat die ARD bereits knapp 40 Aufträgeabgeleitet, von denen die meisten schon in der Umsetzung sind. Unmittelbarspürbar für die Nutzenden werden sie in den Bereichen Hörfunkprogramme,Spartenkanäle, Onlineangebote und Gesellschaftsdialog.HörfunkprogrammeDer Reformstaatsvertrag schreibt der ARD die Reduktion auf höchstens 53terrestrisch verbreitete Radiowellen bis 2027 vor. Die geforderten Reduzierungenvariieren je nach Landesrundfunkanstalt und werden entsprechend von deneinzelnen Häusern der ARD umgesetzt.- Zu den Programmen, die terrestrisch wegfallen, gehören PULS, BR24live, BRVerkehr, BR Schlager, MDR Klassik, MDR Tweens, MDR Schlagerwelt, NDR Schlager,NDR Blue, NDR Info Spezial, WDR Event und WDR Die Maus.- Kooperieren werden Junge Programme und Infoprogramme (über die bereits heutekooperierten Sendestrecken hinaus) im Südwesten. Dazu erarbeiten HR, SWR undSR derzeit Konzepte.- Analog zur ARD Mediathek wird in der Audiothek ein Kinderprofil mit"Soundzonen" für drei Zielgruppen entstehen: Vorschule, Grundschule undPre-Teens. Die starken Marken Mausradio (WDR), und Figarinos Fahrradladen(MDR) spielen hier eine wichtige Rolle, eine Verzahnung mit dem KiKA wirdmitgedacht.- Für Schlagerfans entsteht eine digitale Schlagerwelt in der ARD Audiothek.Hier werden Livestreams linearer Radio Webchannel, Genre-Loopstreams unddigitale Angebote (Audio Content on Demand, Hitparaden und regionale Facetten)miteinander verzahnt. Darüber hinaus wird eine Brücke zu den großen SchlagerTV Events geschlagen.- Der MDR liefert künftig Klassikangebote zum bisherigen BR Klassik zu.Innerhalb der klassikorientierten Wellen sollen verstärkt Inhalte gegenseitigausgetauscht werden. Durch die Zusammenführung von Mood- und Genrestreams,Podcasts und die Verknüpfung mit der ARD-Klassik Welt entsteht zudem eineKlassikheimat in der ARD Audiothek.Für die Umsetzung dieser Vorschläge ist ein Schulterschluss zwischen den