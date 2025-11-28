Hoffnung auf US-Zinssenkung

In der verkürzten Handelswoche in den USA ist seit Freitag letzter Woche eine äußerst dynamische Aufwärtsbewegung beim Russell 2000 Index zu verzeichnen, nachdem das Barometer zuvor einige Wochen in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts bei 2.291 Punkten korrigiert hatte. Die Erholung an sich stellt noch keine Besonderheit für sich dar, wohl aber die daraus resultierenden Kursmuster. Drei aufeinanderfolgende Tageskerzen ohne größere Spikes sprechen eine eindeutige Sprache und sind in der Charttechnik unter dem Begriff Three White Soldiers (Aka Sanpei) angesiedelt. Dies ist ein besonders gutes Zeichen, dass sich der Aufwärtstrend festigt und schon bald ein neuerliches Kaufsignal auslöst. Fehlt jetzt nur noch die Bestätigung durch die US-Notenbank.

Im heutigen verkürzten Handel könnte der Russell 2000 Index angesichts der steigenden Wahrscheinlichkeit einer erneuten Zinssenkung im Dezember weiter in den Bereich des bisherigen Rekordhochs und des vorausgegangenen Doppelhochs bei 2.541 Punkten zulegen. Gelingt im Anschluss ein nachhaltiger Ausbruch mindestens auf Tagesbasis über dieses Preisniveau, ließe sich aus technischer Sicht ein neues Kursziel bei 2.785 Punkten für den Index ableiten und gewinnbringend handeln. Kurzzeitige Rücksetzer können auf dem aktuellen Niveau nicht ausgeschlossen werden und sollten idealerweise im Bereich des 50-Tage-Durchschnitts (blaue Linie) bei aktuell 2.417 Punkten enden. Alles andere würde nämlich die Wahrscheinlichkeit erneuter Rückschläge auf die Vorwochentiefs bei 2.303 Punkten erheblich steigern.

Russell 2000 Index (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit: Die bullischen Kursmuster begünstigen einen baldigen Ausbruch über die Vorgängerhochs bei 2.541 Punkten und könnten im Erfolgsfall Aufwärtspotenzial auf 2.785 Punkte beim Russell 2000 Index freisetzen. Durch ein Engagement über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MM2Q7X ließe sich hierdurch eine Rendite von 140 Prozent erwirtschaften, Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 4,25 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte dann aber das Niveau von 2.450 Punkten vorläufig noch nicht überschreiten, zur Orientierung würde sich im Schein ein Stopp-Kurs von 1,36 Euro ergeben. Der Anlagehorizont wird bis Zieleinlauf auf mehrere Tage bis Wochen geschätzt, sodass eine engmaschige Beobachtung des Basiswertes notwendig wird. Von fundamentaler Seite her geht ein derartiges Ereignis mit einer Zinssenkung durch die US-Notenbank einher.

Strategie für steigende Kurse WKN: MM2Q7X Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,67 - 1,68 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 2.294,9757 Punkte Basiswert: Russell 2000 Index KO-Schwelle: 2.294,9757 Punkte akt. Kurs Basiswert: 2.486,11 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 4,25 Euro Hebel: 12,8 Kurschance: + 140 Prozent Börse Frankfurt

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.