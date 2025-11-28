Rüstungskonzern Renk erhält Auftrag im hohen zweistelligen Millionenbereich

Für das laufende Jahr peilt Renk einen Umsatz von mehr als 1,3 Milliarden Euro und einen bereinigten operativen Gewinn von 210 bis 235 Millionen Euro an./enr/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie

Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 29.761 auf Ariva Indikation (28. November 2025, 14:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um -4,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -22,81 %.

Die Marktkapitalisierung von RENK Group bezifferte sich zuletzt auf 5,06 Mrd..

RENK Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 72,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der RENK Group Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +8,67 %/+77,83 % bedeutet.