Rüstungskonzern Renk erhält Auftrag im hohen zweistelligen Millionenbereich
- Renk erhält Auftrag aus Osteuropa für Ersatzteile.
- Auftragswert im hohen zweistelligen Millionenbereich.
- Umsatzprognose über 1,3 Milliarden Euro für 2023.
AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Panzergetriebe-Hersteller Renk hat einen Auftrag aus Osteuropa zur Lieferung von Ersatzteilen und Servicepaketen erhalten. Der Auftragswert liegt im hohen zweistelligen Millionenbereich, wie das im MDax gelistete Rüstungsunternehmen am Freitag in Augsburg mitteilte. Die ersten Lieferungen seien noch für dieses Jahr geplant.
Der Rahmenvertrag umfasse unter anderem die Lieferung von Ersatzgetrieben und Motoren für zahlreiche ketten- und radgetriebene Fahrzeuge wie Kampfpanzer, Schützenpanzer, geschützte Transportfahrzeuge und Haubitzen, heißt es weiter. Der Aktienkurs von Renk reagiert nicht wesentlich auf die Neuigkeiten.
Für das laufende Jahr peilt Renk einen Umsatz von mehr als 1,3 Milliarden Euro und einen bereinigten operativen Gewinn von 210 bis 235 Millionen Euro an./enr/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie
Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 29.761 auf Ariva Indikation (28. November 2025, 14:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um -4,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -22,81 %.
Die Marktkapitalisierung von RENK Group bezifferte sich zuletzt auf 5,06 Mrd..
RENK Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 72,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der RENK Group Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +8,67 %/+77,83 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu RENK Group - RENK73 - DE000RENK730
Das denkt die wallstreetONLINE Community über RENK Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber RENK Group eingestellt.
RENK America erzielt 2025 Rekordauftragseingang
Da sind heute einige Stop Loss ausgelöst worden.