    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRENK Group AktievorwärtsNachrichten zu RENK Group
    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rüstungskonzern Renk erhält Auftrag im hohen zweistelligen Millionenbereich

    Für Sie zusammengefasst
    • Renk erhält Auftrag aus Osteuropa für Ersatzteile.
    • Auftragswert im hohen zweistelligen Millionenbereich.
    • Umsatzprognose über 1,3 Milliarden Euro für 2023.
    Rüstungskonzern Renk erhält Auftrag im hohen zweistelligen Millionenbereich
    Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa

    AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Panzergetriebe-Hersteller Renk hat einen Auftrag aus Osteuropa zur Lieferung von Ersatzteilen und Servicepaketen erhalten. Der Auftragswert liegt im hohen zweistelligen Millionenbereich, wie das im MDax gelistete Rüstungsunternehmen am Freitag in Augsburg mitteilte. Die ersten Lieferungen seien noch für dieses Jahr geplant.

    Der Rahmenvertrag umfasse unter anderem die Lieferung von Ersatzgetrieben und Motoren für zahlreiche ketten- und radgetriebene Fahrzeuge wie Kampfpanzer, Schützenpanzer, geschützte Transportfahrzeuge und Haubitzen, heißt es weiter. Der Aktienkurs von Renk reagiert nicht wesentlich auf die Neuigkeiten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Long
    27.877,55€
    Basispreis
    2,03
    Ask
    × 14,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    31.717,67€
    Basispreis
    2,02
    Ask
    × 14,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Für das laufende Jahr peilt Renk einen Umsatz von mehr als 1,3 Milliarden Euro und einen bereinigten operativen Gewinn von 210 bis 235 Millionen Euro an./enr/he

    RENK Group

    -1,13 %
    -4,24 %
    -22,81 %
    -14,83 %
    +160,67 %
    +209,54 %
    ISIN:DE000RENK730WKN:RENK73

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie

    Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 29.761 auf Ariva Indikation (28. November 2025, 14:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um -4,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -22,81 %.

    Die Marktkapitalisierung von RENK Group bezifferte sich zuletzt auf 5,06 Mrd..

    RENK Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 72,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der RENK Group Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +8,67 %/+77,83 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu RENK Group - RENK73 - DE000RENK730

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über RENK Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung und Bewertung der RENK Group Aktie, wobei positive Unternehmensnachrichten wie Rekordaufträge im Fokus stehen. Es werden technische Aspekte und mögliche Kaufgelegenheiten erörtert, während politische Ereignisse nur indirekt Einfluss nehmen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber RENK Group eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Rüstungskonzern Renk erhält Auftrag im hohen zweistelligen Millionenbereich Der Panzergetriebe-Hersteller Renk hat einen Auftrag aus Osteuropa zur Lieferung von Ersatzteilen und Servicepaketen erhalten. Der Auftragswert liegt im hohen zweistelligen Millionenbereich, wie das im MDax gelistete Rüstungsunternehmen am Freitag …