Deutsche Preise steigen langsamer – doch Entwarnung sieht anders aus

Die Kerninflation, die Nahrungsmittel und Energie ausklammert und als wichtiger Indikator für den zugrunde liegenden Preisdruck gilt, liegt im November nach den vorläufigen Ergebnissen bei 2,7 Prozent. Destatis betonte, dieser Wert zeige, dass der binnenwirtschaftliche Preisauftrieb weiter spürbar sei.

Nach den vorliegenden Daten sind die Verbraucherpreise im Monatsvergleich rückläufig. Gegenüber Oktober sinken sie voraussichtlich um 0,2 Prozent. Der Preisauftrieb bleibt damit schwächer als noch im Herbst.

Sebastian Becker, Volkswirt bei Deutsche Bank Research, warnte, dass die Teuerungsrate inzwischen seit vier Monaten über der symbolisch wichtigen Marke von zwei Prozent liegt.

Vor allem die Dienstleistungspreise bereiten den geldpolitischen Entscheidungsträgern Sorgen. Sie steigen weiterhin um 3,5 Prozent und zeigen – trotz nachlassenden Lohndrucks – keinerlei Anzeichen einer Entspannung. "Diese Dienstleistungspreisinflation macht keinerlei Anstalten nachzugeben", sagte Becker.

Dem guten Wochenverlauf des Deutschen Leitindex dürfte diese Nachricht keinen Abbruch tun. Der DAX hat weiter die Marke von 24.000 Punkten im Visier.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

