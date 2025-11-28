    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Inflation kühlt ab

    Deutsche Preise steigen langsamer – doch Entwarnung sieht anders aus

    Die Inflation in Deutschland dürfte im November 2025 auf 2,3 Prozent sinken. Das geht aus einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamts hervor.

    • Inflation in Deutschland sinkt auf 2,3 Prozent.
    • Verbraucherpreise fallen voraussichtlich um 0,2 Prozent.
    • Kerninflation bleibt bei 2,7 Prozent, Preisauftrieb spürbar.
    Foto: Julian Stratenschulte/dpa

    Nach den vorliegenden Daten sind die Verbraucherpreise im Monatsvergleich rückläufig. Gegenüber Oktober sinken sie voraussichtlich um 0,2 Prozent. Der Preisauftrieb bleibt damit schwächer als noch im Herbst.

    Die Kerninflation, die Nahrungsmittel und Energie ausklammert und als wichtiger Indikator für den zugrunde liegenden Preisdruck gilt, liegt im November nach den vorläufigen Ergebnissen bei 2,7 Prozent. Destatis betonte, dieser Wert zeige, dass der binnenwirtschaftliche Preisauftrieb weiter spürbar sei.

    Sebastian Becker, Volkswirt bei Deutsche Bank Research, warnte, dass die Teuerungsrate inzwischen seit vier Monaten über der symbolisch wichtigen Marke von zwei Prozent liegt.

    Vor allem die Dienstleistungspreise bereiten den geldpolitischen Entscheidungsträgern Sorgen. Sie steigen weiterhin um 3,5 Prozent und zeigen – trotz nachlassenden Lohndrucks – keinerlei Anzeichen einer Entspannung. "Diese Dienstleistungspreisinflation macht keinerlei Anstalten nachzugeben", sagte Becker.

    Dem guten Wochenverlauf des Deutschen Leitindex dürfte diese Nachricht keinen Abbruch tun. Der DAX hat weiter die Marke von 24.000 Punkten im Visier.

    DAX

    +0,17 %
    +3,41 %
    -2,03 %
    -1,16 %
    +23,05 %
    +64,32 %
    +79,64 %
    +110,76 %
    +206,00 %
    ISIN:DE0008469008WKN:846900

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

    Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 23.819PKT auf Ariva Indikation (28. November 2025, 14:20 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



