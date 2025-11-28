    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsflatexDEGIRO AktievorwärtsNachrichten zu flatexDEGIRO

    Plusvisionen-Analyse

    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Flatexdegiro Aktie - gutes Momentum

    Die Aktie des Online-Brokers FlatexDegiro bleibt charttechnisch auf Kurs. Welche Chartmarken nun wichtig sind.

    Die Aktie des Online-Brokers FlatexDegiro bleibt charttechnisch auf Kurs, auch wenn sich die Aufwärtsdynamik (zeitweise) etwas abgeschwächt hat: Nach dem sehr steilen Anstieg bis auf 34,55 Euro kam es zu einem Rücksetzer auf die kurzfristige Trendlinie, die sogar (leicht) unterschritten wurde. Bislang hat sich der Trend als robust erwiesen. Wie es weitergeht. Weiterlesen

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Thomas Schumm
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Gründer und Herausgeber Thomas Schumm war bereits als Chefredakteur beim Optionsschein Report, als leitender Redakteur bei Börse Online sowie als Chefredakteur bei boerse-online.de tätig. Zeitweise schrieb er die Kolumne Cash Test Dummy auf Stern.de und war freier Mitarbeiter bei Forbes. Er ist seit 30 Jahren aktiv an der Börse tätig und hat den Praxisratgeber Hedge Funds (Wirtschaftsbuch des Jahres 2004)* geschrieben sowie den Roman Life Reloaded* *Werbelink
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Thomas Schumm
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Plusvisionen-Analyse Flatexdegiro Aktie - gutes Momentum Die Aktie des Online-Brokers FlatexDegiro bleibt charttechnisch auf Kurs. Welche Chartmarken nun wichtig sind.