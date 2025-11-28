Plusvisionen-Analyse
Flatexdegiro Aktie - gutes Momentum
Die Aktie des Online-Brokers FlatexDegiro bleibt charttechnisch auf Kurs. Welche Chartmarken nun wichtig sind.
Die Aktie des Online-Brokers FlatexDegiro bleibt charttechnisch auf Kurs, auch wenn sich die Aufwärtsdynamik (zeitweise) etwas abgeschwächt hat: Nach dem sehr steilen Anstieg bis auf 34,55 Euro kam es zu einem Rücksetzer auf die kurzfristige Trendlinie, die sogar (leicht) unterschritten wurde. Bislang hat sich der Trend als robust erwiesen. Wie es weitergeht. Weiterlesen
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte