Flatexdegiro Aktie - gutes Momentum

Die Aktie des Online-Brokers FlatexDegiro bleibt charttechnisch auf Kurs, auch wenn sich die Aufwärtsdynamik (zeitweise) etwas abgeschwächt hat: Nach dem sehr steilen Anstieg bis auf 34,55 Euro kam es zu einem Rücksetzer auf die kurzfristige Trendlinie, die sogar (leicht) unterschritten wurde. Bislang hat sich der Trend als robust erwiesen. Wie es weitergeht. Weiterlesen