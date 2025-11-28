    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Deutsches Heer erhält neues Sturmgewehr G95

    • Soldaten erhalten neue Sturmgewehre G95 am Donnerstag.
    • Panzergrenadierbataillon 122 bekommt 300 Exemplare.
    • G95 setzt Maßstäbe in Präzision, Zuverlässigkeit, Modularität.

    STRAUSBERG (dpa-AFX) - Die Soldaten des Heeres erhalten die ersten Modelle ihres neuen Sturmgewehrs G95. Eine symbolische Übergabe der ersten Waffen gebe es am kommenden Donnerstag auf dem bayerischen Truppenübungsplatz Grafenwöhr an das Panzergrenadierbataillon 122, teilte das Heer mit.

    Insgesamt erhalte das Bataillon rund 300 Exemplare der neuen Waffe. "Das Deutsche Heer erhält mit dem neuen Sturmgewehr eine Waffe, die Maßstäbe setzt. In Präzision, Zuverlässigkeit und Modularität", erklärte dazu Generalleutnant Heico Hübner, Stellvertreter des Inspekteurs des Heeres.

    Um das Vorläufermodell G36 hatte sich 2012 eine Affäre entwickelt, die mit Hinweisen auf Probleme mit der Treffgenauigkeit begonnen hatte. Späteren amtlichen Untersuchungen zufolge traten diese nach zu langen Schussfolgen oder auch unter Hitzeeinwirkung als Folge thermischer Überlastung auf.

    Vor Gericht wurde - vereinfacht gesagt - festgestellt, dass die Waffe für den bestimmungsgemäßen Zweck funktioniert und die Bundeswehr erhielt, was sie bestellt hat. Die frühere Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hatte dennoch 2015 entschieden, das G36 auszumustern./cn/DP/mis






    dpa-AFX
