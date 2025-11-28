GOLDMAN SACHS stuft AB Inbev auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat für AB Inbev ein Kursziel von 73 Euro angegeben und die Aktien auf "Buy" belassen. Die Papiere des Brauereikonzerns stehen zudem auf der Favoritenliste von Goldman. Der Bierabsatz der Branche sei im Oktober recht mau gewesen, schrieb Olivier Nicolai am Freitag nach Auswertung aktueller Daten. AB Inbev und Carlsberg hätten sich aber vergleichsweise gut geschlagen./ag/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 10:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,74 % und einem Kurs von 53,32EUR auf Tradegate (28. November 2025, 14:42 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Olivier Nicolai
Analysiertes Unternehmen: AB Inbev
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 73
Kursziel alt: 73
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
