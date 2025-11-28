Wirtschafts-Akademie
Jobwechsel von der Auto- zur Rüstungsindustrie wird zur Normalität
"In Transfergesellschaften befinden sich Tausende qualifizierter Fachkräfte, die
von Rheinmetall, Hensoldt, Krauss-Maffei, Diehl, MBDA, Wegmann und so weiter
kurzfristig übernommen werden können."
BWA: Zeitfenster der kurzfristigen Verfügbarkeit ist "Riesenchance" für Rüstung,
Robotik und Space.
ihren Arbeitsplatz in der Autoindustrie verlieren", weist Harald Müller,
Geschäftsführer der Bonner Wirtschafts-Akademie (BWA), auf eine
Wanderungsbewegung im deutschen Arbeitsmarkt hin. Während in der Automobil- und
Zuliefererbranche 2026/27 über 50.000 und möglicherweise sogar über 100.000
Stellen wegfallen könnten, würden im gleichen Zeitraum neue Jobs in einer
ähnlichen Größenordnung in der Rüstungsindustrie geschaffen.
"Die genauen Zahlen kennt niemand, aber die Bewegung ist eindeutig", sagt Harald
Müller, Geschäftsführer der Bonner Wirtschafts-Akademie. Er hat selbst jahrelang
als Offizier bei der Bundeswehr gedient, bevor er vor über 25 Jahren die BWA als
Spezialfirma für Personalentwicklung und -beratung sowie Weiterbildungs- und
Arbeitsmarktprogramme wie Beschäftigtentransfer gründete.
Neue berufliche Perspektive bei Massenentlassungen
Die BWA ist unter anderem darauf fokussiert, von Massenentlassungen Betroffene
in staatlich geförderte Transfergesellschaften zu übernehmen und von dort aus
eine neue berufliche Perspektive für sie zu finden. Mehr als zehntausend
Arbeitnehmer haben den Angaben zufolge bereits mit Hilfe der Bonner
Wirtschafts-Akademie erfolgreich einen neuen Berufsweg eingeschlagen. Angesichts
der aktuellen Wirtschaftslage - Flaute in der Automobil- und Höhenflug in der
Rüstungsbranche - gewinnt diese Transferleistung derzeit massiv an Bedeutung,
teilt die BWA mit.
"Wir verfügen derzeit in mehreren Transfergesellschaften über ein reichhaltiges
Reservoir an qualifizierten Arbeitnehmern beiderlei Geschlechts aus der
Automobil- und Zuliefererbranche, das wir der Rüstungsindustrie gerne zur
Verfügung stellen", erklärt BWA- Geschäftsführer Harald Müller. Vor allem in der
Produktion und auf dem IT-Sektor suchten Rüstungsunternehmen wie Rheinmetall,
Hensoldt, Krauss-Maffei, Diehl, MBDA, Wegmann oder KNDS nach gut ausgebildeten
Fachkräften. "Die gibt es bei uns in großen Umfang", versichert der BWA-Chef. Er
zählt Berufsqualifikationen der aktuell. verfügbaren Spezialisten aus den
Transfergesellschaften auf: Maschinenbau-, Elektro-, Werkstoff-, Metallurgie-,
Qualitäts- und Systemingenieure, Embedded-Software-Entwickler, FPGA- und
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Zur „massiven Überbewertung (KGV 50, fair wäre 14, Kurs könnte wieder auf 600 € fallen). I
1. KGV aktuell und für 2026
Laut Rheinmetall-Q3-Mitteilung liegt das Ergebnis je Aktie nach 9 Monaten 2025 bei 8,34 €. Für das Gesamtjahr 2025 liegen die Schätzungen ungefähr bei 32–35 € Gewinn je Aktie.
Bei einem Kurs um 1.450–1.500 € ergibt das ein KGV 2025 von grob 40–45, nicht 50.
Für 2026 liegen die Schätzungen ungefähr bei 60–70 € Gewinn je Aktie.
Dann läge das KGV 2026 eher bei ca. 20–24 – also deutlich unter den „35“, die hier teilweise genannt werden.
2. Bundestagsdrucksache 21/2061 – Beschaffungen über viele Jahre
In der verlinkten Bundestagsdrucksache (BT-Drs. 21/2061) sind die langfristigen Verpflichtungsermächtigungen der Bundeswehr bis in die 2030er/2040er Jahre aufgeführt:
https://dserver.bundestag.de/btd/21/020/2102061.pdf
Dort stehen u. a.:
• Munition: 70,265 Mrd. €
• Kampffahrzeuge: 59,717 Mrd. €
• Fahrzeuge für die Streitkräfte: 35,652 Mrd. €
• Bodengebundene Luftverteidigung (NNbS): 7,120 Mrd. €
• Schützenpanzer Puma: 16,074 Mrd. € (über viele Jahre gestreckt)
• mehrere Milliarden für Digitalisierung (GMN, TaWAN, D-LBO usw.)
Das sind haushaltsrechtlich hinterlegte Summen über einen langen Zeitraum. In vielen dieser Bereiche ist Rheinmetall maßgeblich aktiv (Munition, Fahrzeuge, Luftabwehr, Digitalisierung).
3. Rheinmetall-Zahlen aus Q3 2025
Aus der Q3-Mitteilung von Rheinmetall (offizielle IR-Seite):
• Umsatz 9M 2025: 7,5 Mrd. €
• Operative Marge: 11,1 %
• Auftragsbestand („Backlog“): 64 Mrd. €
• Hinweis, dass sich deutsche Aufträge wegen der Haushaltslage verzögert haben
Quelle:
https://www.rheinmetall.com/de/media/news-watch/news/2025/11/2025-11-06-rheinmetall-pressemitteilung-quartalsmitteilung-q3
Die aktuelle Aktienanzahl laut Rheinmetall-IR beträgt 43.559.000 Stück:
https://ir.rheinmetall.com/de/investor-relations/aktie/basisdaten
4. Blick Richtung 2030 (auf Basis der Unternehmensziele)
Rheinmetall stellt u. a. in Aussicht (Capital Markets Day / Präsentationen):
• Umsatzrichtung 40–50 Mrd. € bis 2030
• operative Marge > 20 %
Unterstellt man vorsichtig eine Nettomarge von ca. 14–15 %, ergäbe das einen möglichen Nettogewinn von grob 5,6–7,5 Mrd. € im Jahr 2030.
Bei 43,559 Mio. Aktien wären das ungefähr:
• 128–172 € Gewinn je Aktie (je nach Szenario).
Beim Kurs um 1.450–1.500 € entspräche das einem KGV 2030e von etwa 8,5–11,7.
Ein Kurs von 600 € würde bei diesen Annahmen einem KGV von etwa 3–5 entsprechen – das wäre für einen großen Rüstungswert mit Wachstum schon extrem niedrig.
Eine Aussage, „KGV 50, fair wäre 14, Kursziel 600“ passt aus meiner Sicht nicht zu den offiziell veröffentlichten Zahlen. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/confused.gif
Das heißt nicht automatisch, dass der Kurs nur steigen kann Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif – aber die „Überbewertungs“-These, so wie sie hier teilweise formuliert wird, basiert eher auf sehr groben oder falschen Annahmen.
Ich glaube nicht, dass es uns zusteht, hier im Rheinmetallforum über Menschen zu diskutieren, die am Ende des Monats nichts übrig haben; egal ob im Westen oder im Osten Deutschlands. Wer hier investiert, der gehört nicht zu den Ärmsten im Lande und der kann sich das Jammern ersparen. Wir werden ohnehin immer mehr ein Volk, in dem nur noch gejammert wird. Selbst in meinem Bekanntenkreis nimmt das immer mehr überhand und es kotzt mich langsam an.
Moin Sperrminoritaet,
Deine These zur US-Politik ist reine Spekulation und steht dir frei.
Was allerdings absolut nicht geht, ist der Tonfall und die Wortwahl. Du musst hier niemanden beleidigen ("Kiesewetters") und die zynische Verwendung des Begriffs "Endsieg" ist historisch zutiefst unangemessen und in einem Finanzforum völlig deplaziert.
Diese Art von Kommentar hat hier keinen Platz. Respektiere deine Diskussionspartner.