    Jobwechsel von der Auto- zur Rüstungsindustrie wird zur Normalität

    Bonn (ots) - Harald Müller, Geschäftsführer Bonner Wirtschafts-Akademie (BWA):
    "In Transfergesellschaften befinden sich Tausende qualifizierter Fachkräfte, die
    von Rheinmetall, Hensoldt, Krauss-Maffei, Diehl, MBDA, Wegmann und so weiter
    kurzfristig übernommen werden können."

    BWA: Zeitfenster der kurzfristigen Verfügbarkeit ist "Riesenchance" für Rüstung,
    Robotik und Space.

    "Die Rüstungsindustrie wird zum Auffangbecken Zehntausender Beschäftigter, die
    ihren Arbeitsplatz in der Autoindustrie verlieren", weist Harald Müller,
    Geschäftsführer der Bonner Wirtschafts-Akademie (BWA), auf eine
    Wanderungsbewegung im deutschen Arbeitsmarkt hin. Während in der Automobil- und
    Zuliefererbranche 2026/27 über 50.000 und möglicherweise sogar über 100.000
    Stellen wegfallen könnten, würden im gleichen Zeitraum neue Jobs in einer
    ähnlichen Größenordnung in der Rüstungsindustrie geschaffen.

    "Die genauen Zahlen kennt niemand, aber die Bewegung ist eindeutig", sagt Harald
    Müller, Geschäftsführer der Bonner Wirtschafts-Akademie. Er hat selbst jahrelang
    als Offizier bei der Bundeswehr gedient, bevor er vor über 25 Jahren die BWA als
    Spezialfirma für Personalentwicklung und -beratung sowie Weiterbildungs- und
    Arbeitsmarktprogramme wie Beschäftigtentransfer gründete.

    Neue berufliche Perspektive bei Massenentlassungen

    Die BWA ist unter anderem darauf fokussiert, von Massenentlassungen Betroffene
    in staatlich geförderte Transfergesellschaften zu übernehmen und von dort aus
    eine neue berufliche Perspektive für sie zu finden. Mehr als zehntausend
    Arbeitnehmer haben den Angaben zufolge bereits mit Hilfe der Bonner
    Wirtschafts-Akademie erfolgreich einen neuen Berufsweg eingeschlagen. Angesichts
    der aktuellen Wirtschaftslage - Flaute in der Automobil- und Höhenflug in der
    Rüstungsbranche - gewinnt diese Transferleistung derzeit massiv an Bedeutung,
    teilt die BWA mit.

    "Wir verfügen derzeit in mehreren Transfergesellschaften über ein reichhaltiges
    Reservoir an qualifizierten Arbeitnehmern beiderlei Geschlechts aus der
    Automobil- und Zuliefererbranche, das wir der Rüstungsindustrie gerne zur
    Verfügung stellen", erklärt BWA- Geschäftsführer Harald Müller. Vor allem in der
    Produktion und auf dem IT-Sektor suchten Rüstungsunternehmen wie Rheinmetall,
    Hensoldt, Krauss-Maffei, Diehl, MBDA, Wegmann oder KNDS nach gut ausgebildeten
    Fachkräften. "Die gibt es bei uns in großen Umfang", versichert der BWA-Chef. Er
    zählt Berufsqualifikationen der aktuell. verfügbaren Spezialisten aus den
    Transfergesellschaften auf: Maschinenbau-, Elektro-, Werkstoff-, Metallurgie-,
    Qualitäts- und Systemingenieure, Embedded-Software-Entwickler, FPGA- und
    Seite 1 von 2 


    Autor
    news aktuell
    Verfasst von news aktuell
    2 im Artikel enthaltene Werte
