Jobwechsel von der Auto- zur Rüstungsindustrie wird zur Normalität

Zur „massiven Überbewertung (KGV 50, fair wäre 14, Kurs könnte wieder auf 600 € fallen). I

1. KGV aktuell und für 2026

Laut Rheinmetall-Q3-Mitteilung liegt das Ergebnis je Aktie nach 9 Monaten 2025 bei 8,34 €. Für das Gesamtjahr 2025 liegen die Schätzungen ungefähr bei 32–35 € Gewinn je Aktie.

Bei einem Kurs um 1.450–1.500 € ergibt das ein KGV 2025 von grob 40–45, nicht 50.

Für 2026 liegen die Schätzungen ungefähr bei 60–70 € Gewinn je Aktie.

Dann läge das KGV 2026 eher bei ca. 20–24 – also deutlich unter den „35“, die hier teilweise genannt werden.

2. Bundestagsdrucksache 21/2061 – Beschaffungen über viele Jahre

In der verlinkten Bundestagsdrucksache (BT-Drs. 21/2061) sind die langfristigen Verpflichtungsermächtigungen der Bundeswehr bis in die 2030er/2040er Jahre aufgeführt:

https://dserver.bundestag.de/btd/21/020/2102061.pdf

Dort stehen u. a.:

• Munition: 70,265 Mrd. €

• Kampffahrzeuge: 59,717 Mrd. €

• Fahrzeuge für die Streitkräfte: 35,652 Mrd. €

• Bodengebundene Luftverteidigung (NNbS): 7,120 Mrd. €

• Schützenpanzer Puma: 16,074 Mrd. € (über viele Jahre gestreckt)

• mehrere Milliarden für Digitalisierung (GMN, TaWAN, D-LBO usw.)

Das sind haushaltsrechtlich hinterlegte Summen über einen langen Zeitraum. In vielen dieser Bereiche ist Rheinmetall maßgeblich aktiv (Munition, Fahrzeuge, Luftabwehr, Digitalisierung).

3. Rheinmetall-Zahlen aus Q3 2025

Aus der Q3-Mitteilung von Rheinmetall (offizielle IR-Seite):

• Umsatz 9M 2025: 7,5 Mrd. €

• Operative Marge: 11,1 %

• Auftragsbestand („Backlog“): 64 Mrd. €

• Hinweis, dass sich deutsche Aufträge wegen der Haushaltslage verzögert haben

Quelle:

https://www.rheinmetall.com/de/media/news-watch/news/2025/11/2025-11-06-rheinmetall-pressemitteilung-quartalsmitteilung-q3

Die aktuelle Aktienanzahl laut Rheinmetall-IR beträgt 43.559.000 Stück:

https://ir.rheinmetall.com/de/investor-relations/aktie/basisdaten

4. Blick Richtung 2030 (auf Basis der Unternehmensziele)

Rheinmetall stellt u. a. in Aussicht (Capital Markets Day / Präsentationen):

• Umsatzrichtung 40–50 Mrd. € bis 2030

• operative Marge > 20 %

Unterstellt man vorsichtig eine Nettomarge von ca. 14–15 %, ergäbe das einen möglichen Nettogewinn von grob 5,6–7,5 Mrd. € im Jahr 2030.

Bei 43,559 Mio. Aktien wären das ungefähr:

• 128–172 € Gewinn je Aktie (je nach Szenario).

Beim Kurs um 1.450–1.500 € entspräche das einem KGV 2030e von etwa 8,5–11,7.

Ein Kurs von 600 € würde bei diesen Annahmen einem KGV von etwa 3–5 entsprechen – das wäre für einen großen Rüstungswert mit Wachstum schon extrem niedrig.

Eine Aussage, „KGV 50, fair wäre 14, Kursziel 600“ passt aus meiner Sicht nicht zu den offiziell veröffentlichten Zahlen. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/confused.gif

Das heißt nicht automatisch, dass der Kurs nur steigen kann Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif – aber die „Überbewertungs“-These, so wie sie hier teilweise formuliert wird, basiert eher auf sehr groben oder falschen Annahmen.



