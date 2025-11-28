    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPhilion AktievorwärtsNachrichten zu Philion
    Die Philion SE arbeitet ihre finanzielle Vergangenheit auf: Bis spätestens 28. Februar 2026 sollen die ausstehenden Jahresabschlüsse 2021 bis 2024 vorliegen.

    Philion SE: Termine für Jahresabschlüsse 2021–2024 stehen fest
    Foto: adobe.stock.com
    • Philion SE plant die Veröffentlichung der ausstehenden Jahresabschlüsse für die Jahre 2021 bis 2024 bis spätestens 28. Februar 2026.
    • Das Unternehmen befindet sich seit 2022 in einem eröffneten Insolvenzverfahren, das von Rechtsanwalt Joachim Voigt-Salus betreut wird.
    • Es sind keine neuen kursrelevanten Tatsachen für die Aktionäre seit der Verfahrenseröffnung aufgetreten.
    • Ausschüttungen oder Entschädigungen an bestehende Aktionäre aus der Insolvenzmasse sind nicht zu erwarten.
    • Die Jahresabschlüsse werden sukzessive und ungeprüft veröffentlicht, sobald sie fertiggestellt sind.
    • Aufgrund der Insolvenz und der aktuellen Vermögenslage sind keine wesentlichen kursrelevanten Entwicklungen zu erwarten.






