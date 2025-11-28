    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVivendi AktievorwärtsNachrichten zu Vivendi

    Vivendi schwanken stark - Gerichtsurteil zum Bolloré-Streit

    Foto: Arne Dedert - DPA

    PARIS (dpa-AFX) - Die Aktien von Vivendi haben am Freitag mit heftigen Kursausschlägen auf ein Gerichtsurteil reagiert. Die Papiere des Medienkonzerns waren zunächst um fast fünf Prozent abgesackt, bevor sie ins Plus drehten und bis zu knapp vier Prozent gewannen. Zuletzt lagen die Anteilscheine leicht im Minus. Der französische Leitindex Cac 40 stand moderat im Plus.

    Das oberste französische Gericht, der Kassationsgerichtshof, hob eine frühere Entscheidung auf, wonach der französische Milliardär Vincent Bolloré Vivendi wegen seiner "erheblichen Autorität" über die Hauptversammlungen kontrolliere, obwohl er weniger als 50 Prozent der Stimmrechte hält. Damit könnte Bolloré nun möglicherweise umgehen, ein obligatorisches und teures öffentliches Rückkaufangebot für die Anteile anderer Vivendi-Aktionäre abgeben zu müssen./la/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vivendi Aktie

    Die Vivendi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 2,514 auf Tradegate (28. November 2025, 14:43 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vivendi Aktie um +1,04 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,22 %.

    Die Marktkapitalisierung von Vivendi bezifferte sich zuletzt auf 2,59 Mrd..

    Vivendi zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5200 %.





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
