    UNTERNEHMEN vom 28.11.2025 - 14.45 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • Koalition will Verbrenner-Aus ab 2035 lockern.
    • Umweltverbände kritisieren Rückschritt beim Klimaschutz.
    • Ziel: Jobs in Autoindustrie und technologieoffene Lösungen.
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN vom 28.11.2025 - 14.45 Uhr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ROUNDUP 2: Koalition will Lockerung vom Verbrenner-Aus in EU ab 2035

    BERLIN - Die Bundesregierung will Jobs in der Autoindustrie sichern - Umweltverbände sprechen von einer "Rolle rückwärts" beim Klimaschutz: Die schwarz-rote Koalition will sich auf EU-Ebene für Lockerungen vom geplanten Aus für neue Verbrenner-Autos ab 2035 einsetzen. Ziel sei mehr Flexibilität und Technologieoffenheit, sagte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nach Beratungen des Koalitionsausschusses in Berlin. Klimaziele sollten erreicht werden. "Aber wir wollen sie technologieoffen erreichen", sagte Merz. "Wir wollen sie mit einer Mobilität erreichen, die auch die Arbeitsplätze in Europa und insbesondere in der deutschen Automobilwirtschaft erhält."

    Rüstungskonzern Renk erhält Auftrag im hohen zweistelligen Millionenbereich

    AUGSBURG - Der Panzergetriebe-Hersteller Renk hat einen Auftrag aus Osteuropa zur Lieferung von Ersatzteilen und Servicepaketen erhalten. Der Auftragswert liegt im hohen zweistelligen Millionenbereich, wie das im MDax gelistete Rüstungsunternehmen am Freitag in Augsburg mitteilte. Die ersten Lieferungen seien noch für dieses Jahr geplant.

    Airbus schränkt Starts bestimmter Flugzeuge bei Vereisungsbedingungen ein

    TOULOUSE - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus schränkt den Betrieb einiger seiner Schmalrumpfflugzeuge mit Pratt & Whitney-Triebwerken bei eisiger Witterung ein. Airbus habe die Fluggesellschaften über Änderungen der bestehenden Verfahren für den Betrieb der Triebwerke am Boden bei Vereisungsbedingungen informiert, sagte eine Airbus-Sprecherin der Nachrichtenagentur Bloomberg. Betroffen seien Schmalrumpf-Flugzeuge des Typs A320, die mit PW1100 GTF-Triebwerken (Getriebefan) ausgestattet sind. Die Einschränkungen gelten für Starts bei schlechten Wetterbedingungen mit gefrierendem Nebel und einer Sichtweite von weniger als 150 Metern. Zuerst hatte das Branchenmagazin "Aerotelegraph" berichtet.

    Drohnenhersteller Quantum erhält neue Finanzspritze

    MÜNCHEN - Das deutsche Start-up Quantum Systems hat sich frische Investorenmillionen für den Ausbau seiner Drohnenproduktion gesichert. Das in Gilching bei München ansässige Unternehmen will 2026 ein Abfangsystem für Angriffe oder Störflüge anderer Drohnen vorstellen, wie Vorstandschef Sven Kruck mit Blick auf die Zwischenfälle der vergangenen Wochen an mehreren europäischen Flughäfen sagte.

    ^
    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

    /mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie

    Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 3,315 auf Tradegate (28. November 2025, 14:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um -4,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -22,81 %.

    Die Marktkapitalisierung von RENK Group bezifferte sich zuletzt auf 5,08 Mrd..

    RENK Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 72,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der RENK Group Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +8,33 %/+77,27 % bedeutet.




    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
