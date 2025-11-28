Deutsche Boerse Aktie steigt auf 232,95€ - 28.11.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Deutsche Boerse Aktie. Sie steigt um +3,12 % auf 232,95€. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,08 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Deutsche Boerse Aktie. Nach einem Plus von +2,08 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 232,95€, mit einem Plus von +3,12 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Die Deutsche Börse AG ist ein global führender Anbieter von Börsen- und Finanzdienstleistungen, der durch seine umfassende Wertschöpfungskette und technologische Stärke hervorsticht.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Deutsche Boerse Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -11,42 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Boerse Aktie damit um +9,44 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,26 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Deutsche Boerse auf +1,71 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,15 % geändert.

Deutsche Boerse Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,44 % 1 Monat -1,26 % 3 Monate -11,42 % 1 Jahr +3,57 %

Informationen zur Deutsche Boerse Aktie

Es gibt 190 Mio. Deutsche Boerse Aktien. Damit ist das Unternehmen 44,14 Mrd.EUR € wert.

Der deutsche Aktienmarkt hat am "Black Friday" an seinen jüngsten Erfolgskurs angeknüpft. Deutsche Konjunkturdaten zeigten kaum Einfluss auf die Notierungen. So sank die Arbeitslosenquote im November zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 6,1 …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

EQS Stimmrechtsmitteilung: Deutsche Börse AG Deutsche Börse AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 28.11.2025 / 13:15 CET/CEST Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - …

Deutsche Boerse Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutsche Boerse Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Boerse Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.