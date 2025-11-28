    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    ARD-Produzentenbericht 2024

    Trotz schwieriger Rahmenbedingungen - ARD bleibt verlässliche Partnerin für Produktionslandschaft (FOTO)

    Leipzig (ots) - Das Gesamtvolumen liegt weiterhin auf einem hohen stabilen
    Niveau mit 885,8 Millionen Euro. Die ARD ist verlässliche Partnerin für die
    Produktionslandschaft - mit dem Anspruch, Qualität, Vielfalt und Fairness in der
    Film- und Fernsehproduktion zu sichern. Die ARD veröffentlicht transparent ihren
    elften Produzentenbericht mit wichtigen Informationen und Kennzahlen zu
    Produktionen für Film, Fernsehen und Streaming.

    ARD-Filmintendant und MDR-Intendant Ralf Ludwig:

    "Aufgrund der bislang seit dem 1.1.2025 nicht umgesetzten Beitragsanpassung bei
    gleichzeitig steigenden Kosten in der Medienbranche müssen wir unsere Ressourcen
    für Produktionen noch stärker priorisieren. Aber auch unter immer schwieriger
    werdenden Bedingungen ist die ARD eine verlässliche Partnerin für die
    Produktionslandschaft, um dem Publikum weiterhin attraktive und vielfältige
    Medienangebote zur Verfügung zu stellen. Wir sind uns unserer Verantwortung
    unverändert bewusst. Wir zeigen deutsche Geschichte und Kultur, vermitteln
    Wissen und Werte und unterstützen durch Themen- und Perspektivvielfalt
    gesellschaftlich relevante Diskurse. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht zu
    seinem Auftrag für die freiheitliche demokratische Gesellschaft."

    2024 hat die ARD - als öffentlich finanzierter Medienverbund - insgesamt 885,8
    Millionen Euro zur Herstellung von Auftrags-, Ko- und Mischproduktionen sowie
    für den Erwerb von Senderechten bereits hergestellter Sendungen aufgewendet. Das
    Gesamtvolumen liegt damit weiterhin auf einem hohen stabilen Niveau (2023: 875,8
    Millionen Euro).

    Von dem Finanzvolumen, das die ARD an die Produktionslandschaft gezahlt hat,
    gingen erneut drei Viertel an von den einzelnen Rundfunkanstalten unabhängige
    Produktionsunternehmen bzw. Lizenzgebende.

    Seit dem Berichtsjahr 2023 wird der ARD-Produzentenbericht schrittweise bis zum
    Berichtsjahr 2025 neu strukturiert und aufgestellt. Hintergrund ist die
    Vereinheitlichung der SAP-Datenerfassungssysteme für alle Rundfunkanstalten -
    ein Teil der ARD-Strukturreform. Entsprechend den Informationsbedürfnissen von
    Produzierenden und der Öffentlichkeit erfolgt eine Darstellung nach
    Präsentationsformen und Inhalten. Dies ermöglicht noch bessere Rückschlüsse auf
    die Tätigkeit der ARD-Landesrundfunkanstalten und der ARD Degeto Film GmbH im
    Bereich der Film- und Fernsehproduktionen ab 2026 für das Berichtsjahr 2025
    einheitlich.

    Detaillierte Informationen zu den Auftragsvergaben sind im
    ARD-Produzentenbericht 2024 auf ARD.de/Die-ARD
    (https://www.ard.de/die-ard/aufgaben-der-ard/ARD-Produzentenbericht-100)
    abrufbar.

    Pressekontakt:

    presse@mdr.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/29876/6168400
    OTS: ARD Presse




