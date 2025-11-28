Trotz schwieriger Rahmenbedingungen - ARD bleibt verlässliche Partnerin für Produktionslandschaft (FOTO)

Leipzig (ots) - Das Gesamtvolumen liegt weiterhin auf einem hohen stabilen

Niveau mit 885,8 Millionen Euro. Die ARD ist verlässliche Partnerin für die

Produktionslandschaft - mit dem Anspruch, Qualität, Vielfalt und Fairness in der

Film- und Fernsehproduktion zu sichern. Die ARD veröffentlicht transparent ihren

elften Produzentenbericht mit wichtigen Informationen und Kennzahlen zu

Produktionen für Film, Fernsehen und Streaming.



ARD-Filmintendant und MDR-Intendant Ralf Ludwig:





"Aufgrund der bislang seit dem 1.1.2025 nicht umgesetzten Beitragsanpassung bei

gleichzeitig steigenden Kosten in der Medienbranche müssen wir unsere Ressourcen

für Produktionen noch stärker priorisieren. Aber auch unter immer schwieriger

werdenden Bedingungen ist die ARD eine verlässliche Partnerin für die

Produktionslandschaft, um dem Publikum weiterhin attraktive und vielfältige

Medienangebote zur Verfügung zu stellen. Wir sind uns unserer Verantwortung

unverändert bewusst. Wir zeigen deutsche Geschichte und Kultur, vermitteln

Wissen und Werte und unterstützen durch Themen- und Perspektivvielfalt

gesellschaftlich relevante Diskurse. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht zu

seinem Auftrag für die freiheitliche demokratische Gesellschaft."



2024 hat die ARD - als öffentlich finanzierter Medienverbund - insgesamt 885,8

Millionen Euro zur Herstellung von Auftrags-, Ko- und Mischproduktionen sowie

für den Erwerb von Senderechten bereits hergestellter Sendungen aufgewendet. Das

Gesamtvolumen liegt damit weiterhin auf einem hohen stabilen Niveau (2023: 875,8

Millionen Euro).



Von dem Finanzvolumen, das die ARD an die Produktionslandschaft gezahlt hat,

gingen erneut drei Viertel an von den einzelnen Rundfunkanstalten unabhängige

Produktionsunternehmen bzw. Lizenzgebende.



Seit dem Berichtsjahr 2023 wird der ARD-Produzentenbericht schrittweise bis zum

Berichtsjahr 2025 neu strukturiert und aufgestellt. Hintergrund ist die

Vereinheitlichung der SAP-Datenerfassungssysteme für alle Rundfunkanstalten -

ein Teil der ARD-Strukturreform. Entsprechend den Informationsbedürfnissen von

Produzierenden und der Öffentlichkeit erfolgt eine Darstellung nach

Präsentationsformen und Inhalten. Dies ermöglicht noch bessere Rückschlüsse auf

die Tätigkeit der ARD-Landesrundfunkanstalten und der ARD Degeto Film GmbH im

Bereich der Film- und Fernsehproduktionen ab 2026 für das Berichtsjahr 2025

einheitlich.



Detaillierte Informationen zu den Auftragsvergaben sind im

ARD-Produzentenbericht 2024 auf ARD.de/Die-ARD

(https://www.ard.de/die-ard/aufgaben-der-ard/ARD-Produzentenbericht-100)

abrufbar.



