ARD-Produzentenbericht 2024
Trotz schwieriger Rahmenbedingungen - ARD bleibt verlässliche Partnerin für Produktionslandschaft (FOTO)
Leipzig (ots) - Das Gesamtvolumen liegt weiterhin auf einem hohen stabilen
Niveau mit 885,8 Millionen Euro. Die ARD ist verlässliche Partnerin für die
Produktionslandschaft - mit dem Anspruch, Qualität, Vielfalt und Fairness in der
Film- und Fernsehproduktion zu sichern. Die ARD veröffentlicht transparent ihren
elften Produzentenbericht mit wichtigen Informationen und Kennzahlen zu
Produktionen für Film, Fernsehen und Streaming.
ARD-Filmintendant und MDR-Intendant Ralf Ludwig:
ARD-Filmintendant und MDR-Intendant Ralf Ludwig:
"Aufgrund der bislang seit dem 1.1.2025 nicht umgesetzten Beitragsanpassung bei
gleichzeitig steigenden Kosten in der Medienbranche müssen wir unsere Ressourcen
für Produktionen noch stärker priorisieren. Aber auch unter immer schwieriger
werdenden Bedingungen ist die ARD eine verlässliche Partnerin für die
Produktionslandschaft, um dem Publikum weiterhin attraktive und vielfältige
Medienangebote zur Verfügung zu stellen. Wir sind uns unserer Verantwortung
unverändert bewusst. Wir zeigen deutsche Geschichte und Kultur, vermitteln
Wissen und Werte und unterstützen durch Themen- und Perspektivvielfalt
gesellschaftlich relevante Diskurse. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht zu
seinem Auftrag für die freiheitliche demokratische Gesellschaft."
2024 hat die ARD - als öffentlich finanzierter Medienverbund - insgesamt 885,8
Millionen Euro zur Herstellung von Auftrags-, Ko- und Mischproduktionen sowie
für den Erwerb von Senderechten bereits hergestellter Sendungen aufgewendet. Das
Gesamtvolumen liegt damit weiterhin auf einem hohen stabilen Niveau (2023: 875,8
Millionen Euro).
Von dem Finanzvolumen, das die ARD an die Produktionslandschaft gezahlt hat,
gingen erneut drei Viertel an von den einzelnen Rundfunkanstalten unabhängige
Produktionsunternehmen bzw. Lizenzgebende.
Seit dem Berichtsjahr 2023 wird der ARD-Produzentenbericht schrittweise bis zum
Berichtsjahr 2025 neu strukturiert und aufgestellt. Hintergrund ist die
Vereinheitlichung der SAP-Datenerfassungssysteme für alle Rundfunkanstalten -
ein Teil der ARD-Strukturreform. Entsprechend den Informationsbedürfnissen von
Produzierenden und der Öffentlichkeit erfolgt eine Darstellung nach
Präsentationsformen und Inhalten. Dies ermöglicht noch bessere Rückschlüsse auf
die Tätigkeit der ARD-Landesrundfunkanstalten und der ARD Degeto Film GmbH im
Bereich der Film- und Fernsehproduktionen ab 2026 für das Berichtsjahr 2025
einheitlich.
Detaillierte Informationen zu den Auftragsvergaben sind im
ARD-Produzentenbericht 2024 auf ARD.de/Die-ARD
(https://www.ard.de/die-ard/aufgaben-der-ard/ARD-Produzentenbericht-100)
abrufbar.
