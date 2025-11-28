Einbeziehung in den Freiverkehr, Teilbereich Primärmarkt, und öffentliches Angebot am 1. Dezember 2025

DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN, INNERHALB VON ODER AUS DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER ANDEREN LÄNDERN BESTIMMT, WO EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER RELEVANTEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DES JEWEILIGEN LANDES DARSTELLEN WÜRDEN.

London, Vereinigtes Königreich, 28. November 2025 / IRW-Press / Die VIDAC PHARMA HOLDING PLC, London, Vereinigtes Königreich (“VIDAC” oder „Gesellschaft“, ISIN: GB00BM9XQ619; WKN: A3DTUQ) hat am 24. November 2025 bekannt gegeben, dass sie einen Antrag auf Einbeziehung ihrer Aktien zum Handel im Freiverkehr der Börse Düsseldorf, Teilbereich Primärmarkt, („Einbeziehung“) gestellt hat und die Einbeziehung voraussichtlich am 1. Dezember 2025 erfolgen wird. Ferner hat VIDAC am 24. November 2025 mitgeteilt, dass der Gründer, Direktor und Großaktionär der VIDAC, Herr Dr. Max Herzberg, anlässlich der Einbeziehung Stück 50.000 VIDAC-Aktien („Angebotsaktien“) aus seinem Bestand öffentlich anbieten wird („Öffentliches Angebot“).

VIDAC gibt hiermit bekannt, dass die Börse Düsseldorf heute den Antrag auf Einbeziehung genehmigt hat. Der erste Handelstag im Freiverkehr (Primärmarktsegment) wird somit, wie angekündigt, der 1. Dezember 2025 sein.

Ferner bestätigt VIDAC hiermit, dass das öffentliche Angebot, wie in der Mitteilung am 24. November 2025 angekündigt, am 1. Dezember 2025 erfolgen wird. Das Öffentliche Angebot wird über die Börse Düsseldorf abgewickelt und erfolgt ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland. Das Öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich am Tag der Einbeziehung. Die Angebotsfrist beginnt damit am 1. Dezember 2025 (d.h. dem Tag der Einbeziehung in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf) um 08:00 Uhr (MEZ) und endet am selben Tag um 22:00 Uhr (MEZ).