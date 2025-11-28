Gigaset AG: Vorstand im Wandel – Das steckt dahinter
Die Zukunft der Gigaset AG i.L. steht vor einem Wendepunkt: Vorstandswechsel, mögliche Investorenlösung – oder die endgültige Abwicklung der traditionsreichen Gesellschaft.
Foto: Kirill Sh - Unsplash
- Ran Tao, das alleinige Vorstandsmitglied der Gigaset AG i.L., wird am 19. Dezember 2025 aus dem Vorstand ausscheiden.
- Der Insolvenzverwalter prüft die Möglichkeit einer Investorenlösung zur Sanierung der Gesellschaft.
- Sollte keine Sanierung erreicht werden, wird es zu einer Abwicklung der Gigaset AG i.L. kommen.
- Die Gigaset Communications GmbH hat im April 2024 den operativen Geschäftsbetrieb auf die Gigaset Technologies GmbH übertragen.
- Die Gigaset Technologies GmbH ist Teil der VTech-Gruppe und steht nicht mehr in Konzernverbindung zur Gigaset AG i.L.
- Die Mitteilung wurde gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 veröffentlicht.
-5,93 %
-11,81 %
-15,89 %
-27,01 %
-27,84 %
-89,05 %
-89,76 %
-96,92 %
-88,76 %
