Bullenpower: Silberpreis springt auf 54,76 USD

Mit einem Plus vonklettert der Silberpreis auf 54,76. Starke Nachfrage am Terminmarkt unterstützt die Aufwärtsbewegung, die aktuell keine Anzeichen von Schwäche zeigt.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 3 Jahren 10.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 21,99677USD. Heute notiert Silber bei 54,76USD. Ihr Einsatz wäre nun 24.895,3USD wert – ein Zuwachs von +148,95 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist geprägt von einer hohen physischen Nachfrage, die zur Schließung des Silber-Futures-Marktes durch die CME führte. Analysten warnen vor einem möglichen Zusammenbruch der synthetischen Preisstrukturen, während die Kursentwicklung der letzten 14 Tage von hoher Volatilität geprägt ist, was auf eine bevorstehende Aufwärtsbewegung hindeutet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Über Jahrhunderte war Silber Zahlungsmittel und Wertanlage. Heute beeinflussen industrielle Innovationen, Minenproduktion und geopolitische Entwicklungen den Preis. Anleger sehen Silber zunehmend als nachhaltige Beimischung.

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.