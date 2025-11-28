Umtausch-/ Konvertierungsprogramm für ADRs/GDRs bei Ozon trotz Sanktionen möglich (FOTO)

Potsdam (ots) - Trotz der anhaltenden Sanktionen ist der Umtausch von ADRs und

Nachdem Ozon seinen Unternehmenssitz von Zypern nach Russland verlegt hat,verpflichtet russisches Recht alle Emittenten dazu, ihre ADRs und GDRs inStammaktien umzuwandeln. Analog zu früheren Umwandlungsprogrammen, etwa beiGazprom, Lukoil oder Mobile Telesystems, wird auch für Ozon ein klar begrenztesZeitfenster erwartet. Dieses soll voraussichtlich vom 1. Dezember 2025 bis zum31. März 2026 laufen.Anleger, deren Unternehmen nicht von Sanktionen betroffen sind, können ihrePapiere grundsätzlich ohne rechtliche Risiken umtauschen. Für einenerfolgreichen Prozess ist jedoch eine rechtzeitige Vorbereitung erforderlich.Dazu gehören insbesondere die Zusammenstellung aller benötigten Unterlagen sowiedie Eröffnung eines Depotkontos in Russland. Nach erfolgtem Umtausch werden dieAktien ausschließlich auf russischen Konten verbucht. Versäumen Anleger denUmwandlungszeitraum, besteht das Risiko, dass ihre ADRs oder GDRs später wertlosausgebucht werden.Die Goldenstein Rechtsanwaltsgesellschaft mbH(https://www.goldenstein-kanzlei.de/) hat unter Leitung von Claus Goldensteinbereits für zahlreiche Mandanten erfolgreich die Umwandlung russischerHinterlegungsscheine begleitet. Besonders für Investoren, die Ozon-ADRs oder-GDRs halten, ist es nun entscheidend, rechtzeitig aktiv zu werden, um dendrohenden Wertverlust abzuwenden.