    Umtausch-/ Konvertierungsprogramm für ADRs/GDRs bei Ozon trotz Sanktionen möglich (FOTO)

    Potsdam (ots) - Trotz der anhaltenden Sanktionen ist der Umtausch von ADRs und
    GDRs in Ozon-Stammaktien weiterhin möglich. Inhaber solcher Hinterlegungsscheine
    müssen jedoch selbst tätig werden, da keine automatische Umwandlung erfolgt.

    Ozon ist einer der größten E-Commerce-Konzerne Russlands und zählt zu den
    führenden Online-Marktplätzen des Landes. Die Wertpapiere des Unternehmens
    wurden lange Zeit über ADRs und GDRs international gehandelt.

    Nachdem Ozon seinen Unternehmenssitz von Zypern nach Russland verlegt hat,
    verpflichtet russisches Recht alle Emittenten dazu, ihre ADRs und GDRs in
    Stammaktien umzuwandeln. Analog zu früheren Umwandlungsprogrammen, etwa bei
    Gazprom, Lukoil oder Mobile Telesystems, wird auch für Ozon ein klar begrenztes
    Zeitfenster erwartet. Dieses soll voraussichtlich vom 1. Dezember 2025 bis zum
    31. März 2026 laufen.

    Anleger, deren Unternehmen nicht von Sanktionen betroffen sind, können ihre
    Papiere grundsätzlich ohne rechtliche Risiken umtauschen. Für einen
    erfolgreichen Prozess ist jedoch eine rechtzeitige Vorbereitung erforderlich.
    Dazu gehören insbesondere die Zusammenstellung aller benötigten Unterlagen sowie
    die Eröffnung eines Depotkontos in Russland. Nach erfolgtem Umtausch werden die
    Aktien ausschließlich auf russischen Konten verbucht. Versäumen Anleger den
    Umwandlungszeitraum, besteht das Risiko, dass ihre ADRs oder GDRs später wertlos
    ausgebucht werden.

    Die Goldenstein Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
    (https://www.goldenstein-kanzlei.de/) hat unter Leitung von Claus Goldenstein
    bereits für zahlreiche Mandanten erfolgreich die Umwandlung russischer
    Hinterlegungsscheine begleitet. Besonders für Investoren, die Ozon-ADRs oder
    -GDRs halten, ist es nun entscheidend, rechtzeitig aktiv zu werden, um den
    drohenden Wertverlust abzuwenden.

    Pressekontakt:

    Dr. Magali Kolleck-Feser | mailto:adr@goldenstein-kanzlei.de | +49 331 - 2005720

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173038/6168440
    OTS: Energiekanzlei Goldenstein


