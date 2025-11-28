Umtausch-/ Konvertierungsprogramm für ADRs/GDRs bei Ozon trotz Sanktionen möglich (FOTO)
Potsdam (ots) - Trotz der anhaltenden Sanktionen ist der Umtausch von ADRs und
GDRs in Ozon-Stammaktien weiterhin möglich. Inhaber solcher Hinterlegungsscheine
müssen jedoch selbst tätig werden, da keine automatische Umwandlung erfolgt.
Ozon ist einer der größten E-Commerce-Konzerne Russlands und zählt zu den
führenden Online-Marktplätzen des Landes. Die Wertpapiere des Unternehmens
wurden lange Zeit über ADRs und GDRs international gehandelt.
Nachdem Ozon seinen Unternehmenssitz von Zypern nach Russland verlegt hat,
verpflichtet russisches Recht alle Emittenten dazu, ihre ADRs und GDRs in
Stammaktien umzuwandeln. Analog zu früheren Umwandlungsprogrammen, etwa bei
Gazprom, Lukoil oder Mobile Telesystems, wird auch für Ozon ein klar begrenztes
Zeitfenster erwartet. Dieses soll voraussichtlich vom 1. Dezember 2025 bis zum
31. März 2026 laufen.
Anleger, deren Unternehmen nicht von Sanktionen betroffen sind, können ihre
Papiere grundsätzlich ohne rechtliche Risiken umtauschen. Für einen
erfolgreichen Prozess ist jedoch eine rechtzeitige Vorbereitung erforderlich.
Dazu gehören insbesondere die Zusammenstellung aller benötigten Unterlagen sowie
die Eröffnung eines Depotkontos in Russland. Nach erfolgtem Umtausch werden die
Aktien ausschließlich auf russischen Konten verbucht. Versäumen Anleger den
Umwandlungszeitraum, besteht das Risiko, dass ihre ADRs oder GDRs später wertlos
ausgebucht werden.
Die Goldenstein Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
(https://www.goldenstein-kanzlei.de/) hat unter Leitung von Claus Goldenstein
bereits für zahlreiche Mandanten erfolgreich die Umwandlung russischer
Hinterlegungsscheine begleitet. Besonders für Investoren, die Ozon-ADRs oder
-GDRs halten, ist es nun entscheidend, rechtzeitig aktiv zu werden, um den
drohenden Wertverlust abzuwenden.
