ZDK begrüßt E-Auto-Förderung - Socialising statt Social-Leasing
Berlin (ots) - Der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) begrüßt,
dass die Regierungskoalition endlich konkrete Schritte zur Förderung der
Elektromobilität beschlossen hat. Der ZDK ist erleichtert darüber, dass die
Förderung vor allem auch bei der Mittelschicht mit einem
Bruttohaushaltseinkommen bis 80.000 EUR ankommen soll. Damit orientiert sich der
Koalitionsbeschluss maßgeblich an der Mobilitätsprämie "Generation Zukunft
(https://www.kfzgewerbe.de/verband/mobilitaetspraemie-fuer-generationzukunft) "
des ZDK.
Der ZDK sieht darin einen wichtigen Impuls für den privaten E-Fahrzeugmarkt und
schlägt darüber hinaus eine praxisnahe Unterstützung durch Ladegutscheine vor -
hälftig finanziert von Staat und Energieversorgern. Diese sollen für
Gebrauchtwagen gelten und gezielt preissensible Käuferinnen und Käufer
erreichen. Begleitend hat der Verband seine Empfehlungen für den Markthochlauf
der E-Mobilität in einem 6-Punkte-Plan
(https://www.kfzgewerbe.de/zdk-autogipfel-ohne-kunden) zusammengefasst.
"Die vorgeschlagenen Maßnahmen sind gegenüber den bisher angekündigten
Social-Leasing-Ideen das richtige Aufbruchsignal, eine moderne und
klimafreundliche Elektromobilität in der breiten Gesellschaft zu verankern. Die
Mitte der Gesellschaft, vor allem Familien mit Kindern, wird so wirkungsvoll
erreicht. Socialising statt Social Leasing!", erklärt ZDK-Präsident Thomas
Peckruhn. "Bei einem ebenfalls diskutierten Social-Leasing-Programm wäre zu
befürchten gewesen, dass nach Ende des Leasingvertrags die geförderten
Personengruppen wieder zu alten Gebrauchtfahrzeugen mit Verbrenner-Technologie
zurückgreifen müssen. Diese befürchtete Fehlallokation ist nun vom Tisch",
betont Peckruhn erleichtert in Berlin.
Besorgt zeigt sich der ZDK allerdings über fehlende Impulse im Segment junger,
elektrischer Gebrauchtwagen, die aufgrund der Förderprämie zu einem Ladenhüter
werden könnten. "Ein ausreichend dotierter Ladegutschein nach dem Motto 'Ein
Jahr kostenlos laden' wäre genau das: unmittelbar spürbar, leicht verständlich
und für Gebrauchtwagenkunden ein gleichermaßen attraktives Angebot", so
Peckruhn.
"So erreichen wir die Kundinnen und Kunden preissensibler Einkommensgruppen, die
sich nie einen Neuwagen leisten würden und eher zu den Gebrauchtwagen greifen.
Fatal wäre es, wenn sie dann trotz Förderversprechen des Staates an der
Bonitätsprüfung der Leasingbanken scheitern und gar kein Elektrofahrzeug
erwerben könnten. Hier muss die Bundesregierung nachbessern, um das Erlebnis
'Elektromobilität' der Breite der Gesellschaft zu ermöglichen."
Der ZDK spricht sich mit Nachdruck dafür aus, dass die Förderanträge und
-zusagen direkt zwischen den Kunden und der Kfw-Förderbank abgewickelt werden,
so dass die Autohändler nicht die entsprechenden Einkommensnachweise prüfen und
dokumentieren müssen. "Wir haben bereits genug Bürokratie und brauchen davon
nicht noch mehr," so Peckruhn.
Das geplante Förderpaket im Umfang von 3 Mrd. EUR soll an ein zu versteuerndes
Haushaltseinkommen von bis zu 80.000 EUR gekoppelt werden, pro Kind erhöht sich
die Grenze um 5.000 EUR. Vorgesehen sind 3.000 EUR Basisförderung, die je Kind
um 500 Euro - maximal um 1.000 EUR - steigen kann. Für besonders
einkommensschwache Haushalte ist eine zusätzliche Aufstockung geplant. Laut
Koalitionsbeschluss soll die Förderung im Jahr 2026 beim Kauf und Leasing von
rein batterieelektrischen Fahrzeugen (BEV) und Plug-in-Hybriden greifen.
Ebenso begrüßt der Zentralverband der Kfz-Betriebe, Werkstätten und Autohändler,
dass die Regierungskoalition sich zudem auf europäischer Ebene für eine Abkehr
vom geplanten Neuzulassungsverbot für Verbrenner ab 2035 einsetzen will. Nach
dem Wunsch der Koalition sollen auch nach 2035 "hocheffiziente Verbrenner" sowie
Plug-in-Hybride und Fahrzeuge mit Range Extender weiterhin zugelassen werden
können.
"Es ist richtig und wichtig, Technologieoffenheit nicht künstlich zu begrenzen",
erklärt Peckruhn. "Moderne Verbrenner, effiziente Plug-in-Hybride und Fahrzeuge
mit Range Extender bleiben für viele Menschen eine bezahlbare und
praxistaugliche Option. Wer Klimaschutz ernst nimmt, darf funktionierende
Lösungen nicht pauschal verbieten."
Die Pressemitteilungfinden Sie hier (https://www.kfzgewerbe.de/zdk-begruesst-e-a
uto-foerderung-socialising-statt-social-leasing) .
Weiteres Material zum Download finden folgend:
6-Punkte-Plan
ZDK: Autogipfel ohne Kunden | Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe
(https://www.kfzgewerbe.de/zdk-autogipfel-ohne-kunden)
Mobilitätsprämie Generation Zukunft
Mobilitätsprämie für #GenerationZukunft | Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe
(https://www.kfzgewerbe.de/verband/mobilitaetspraemie-fuer-generationzukunft)
