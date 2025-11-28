ZDK begrüßt E-Auto-Förderung - Socialising statt Social-Leasing

Berlin (ots) - Der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) begrüßt,

dass die Regierungskoalition endlich konkrete Schritte zur Förderung der

Elektromobilität beschlossen hat. Der ZDK ist erleichtert darüber, dass die

Förderung vor allem auch bei der Mittelschicht mit einem

Bruttohaushaltseinkommen bis 80.000 EUR ankommen soll. Damit orientiert sich der

Koalitionsbeschluss maßgeblich an der Mobilitätsprämie "Generation Zukunft

(https://www.kfzgewerbe.de/verband/mobilitaetspraemie-fuer-generationzukunft) "

des ZDK.



Der ZDK sieht darin einen wichtigen Impuls für den privaten E-Fahrzeugmarkt und

schlägt darüber hinaus eine praxisnahe Unterstützung durch Ladegutscheine vor -

hälftig finanziert von Staat und Energieversorgern. Diese sollen für

Gebrauchtwagen gelten und gezielt preissensible Käuferinnen und Käufer

erreichen. Begleitend hat der Verband seine Empfehlungen für den Markthochlauf

der E-Mobilität in einem 6-Punkte-Plan

(https://www.kfzgewerbe.de/zdk-autogipfel-ohne-kunden) zusammengefasst.





"Die vorgeschlagenen Maßnahmen sind gegenüber den bisher angekündigten

Social-Leasing-Ideen das richtige Aufbruchsignal, eine moderne und

klimafreundliche Elektromobilität in der breiten Gesellschaft zu verankern. Die

Mitte der Gesellschaft, vor allem Familien mit Kindern, wird so wirkungsvoll

erreicht. Socialising statt Social Leasing!", erklärt ZDK-Präsident Thomas

Peckruhn. "Bei einem ebenfalls diskutierten Social-Leasing-Programm wäre zu

befürchten gewesen, dass nach Ende des Leasingvertrags die geförderten

Personengruppen wieder zu alten Gebrauchtfahrzeugen mit Verbrenner-Technologie

zurückgreifen müssen. Diese befürchtete Fehlallokation ist nun vom Tisch",

betont Peckruhn erleichtert in Berlin.



Besorgt zeigt sich der ZDK allerdings über fehlende Impulse im Segment junger,

elektrischer Gebrauchtwagen, die aufgrund der Förderprämie zu einem Ladenhüter

werden könnten. "Ein ausreichend dotierter Ladegutschein nach dem Motto 'Ein

Jahr kostenlos laden' wäre genau das: unmittelbar spürbar, leicht verständlich

und für Gebrauchtwagenkunden ein gleichermaßen attraktives Angebot", so

Peckruhn.



"So erreichen wir die Kundinnen und Kunden preissensibler Einkommensgruppen, die

sich nie einen Neuwagen leisten würden und eher zu den Gebrauchtwagen greifen.

Fatal wäre es, wenn sie dann trotz Förderversprechen des Staates an der

Bonitätsprüfung der Leasingbanken scheitern und gar kein Elektrofahrzeug

erwerben könnten. Hier muss die Bundesregierung nachbessern, um das Erlebnis

'Elektromobilität' der Breite der Gesellschaft zu ermöglichen."



Der ZDK spricht sich mit Nachdruck dafür aus, dass die Förderanträge und

-zusagen direkt zwischen den Kunden und der Kfw-Förderbank abgewickelt werden,

so dass die Autohändler nicht die entsprechenden Einkommensnachweise prüfen und

dokumentieren müssen. "Wir haben bereits genug Bürokratie und brauchen davon

nicht noch mehr," so Peckruhn.



Das geplante Förderpaket im Umfang von 3 Mrd. EUR soll an ein zu versteuerndes

Haushaltseinkommen von bis zu 80.000 EUR gekoppelt werden, pro Kind erhöht sich

die Grenze um 5.000 EUR. Vorgesehen sind 3.000 EUR Basisförderung, die je Kind

um 500 Euro - maximal um 1.000 EUR - steigen kann. Für besonders

einkommensschwache Haushalte ist eine zusätzliche Aufstockung geplant. Laut

Koalitionsbeschluss soll die Förderung im Jahr 2026 beim Kauf und Leasing von

rein batterieelektrischen Fahrzeugen (BEV) und Plug-in-Hybriden greifen.



Ebenso begrüßt der Zentralverband der Kfz-Betriebe, Werkstätten und Autohändler,

dass die Regierungskoalition sich zudem auf europäischer Ebene für eine Abkehr

vom geplanten Neuzulassungsverbot für Verbrenner ab 2035 einsetzen will. Nach

dem Wunsch der Koalition sollen auch nach 2035 "hocheffiziente Verbrenner" sowie

Plug-in-Hybride und Fahrzeuge mit Range Extender weiterhin zugelassen werden

können.



"Es ist richtig und wichtig, Technologieoffenheit nicht künstlich zu begrenzen",

erklärt Peckruhn. "Moderne Verbrenner, effiziente Plug-in-Hybride und Fahrzeuge

mit Range Extender bleiben für viele Menschen eine bezahlbare und

praxistaugliche Option. Wer Klimaschutz ernst nimmt, darf funktionierende

Lösungen nicht pauschal verbieten."



