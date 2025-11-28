    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    ZDK begrüßt E-Auto-Förderung - Socialising statt Social-Leasing

    Berlin (ots) - Der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) begrüßt,
    dass die Regierungskoalition endlich konkrete Schritte zur Förderung der
    Elektromobilität beschlossen hat. Der ZDK ist erleichtert darüber, dass die
    Förderung vor allem auch bei der Mittelschicht mit einem
    Bruttohaushaltseinkommen bis 80.000 EUR ankommen soll. Damit orientiert sich der
    Koalitionsbeschluss maßgeblich an der Mobilitätsprämie "Generation Zukunft
    (https://www.kfzgewerbe.de/verband/mobilitaetspraemie-fuer-generationzukunft) "
    des ZDK.

    Der ZDK sieht darin einen wichtigen Impuls für den privaten E-Fahrzeugmarkt und
    schlägt darüber hinaus eine praxisnahe Unterstützung durch Ladegutscheine vor -
    hälftig finanziert von Staat und Energieversorgern. Diese sollen für
    Gebrauchtwagen gelten und gezielt preissensible Käuferinnen und Käufer
    erreichen. Begleitend hat der Verband seine Empfehlungen für den Markthochlauf
    der E-Mobilität in einem 6-Punkte-Plan
    (https://www.kfzgewerbe.de/zdk-autogipfel-ohne-kunden) zusammengefasst.

    "Die vorgeschlagenen Maßnahmen sind gegenüber den bisher angekündigten
    Social-Leasing-Ideen das richtige Aufbruchsignal, eine moderne und
    klimafreundliche Elektromobilität in der breiten Gesellschaft zu verankern. Die
    Mitte der Gesellschaft, vor allem Familien mit Kindern, wird so wirkungsvoll
    erreicht. Socialising statt Social Leasing!", erklärt ZDK-Präsident Thomas
    Peckruhn. "Bei einem ebenfalls diskutierten Social-Leasing-Programm wäre zu
    befürchten gewesen, dass nach Ende des Leasingvertrags die geförderten
    Personengruppen wieder zu alten Gebrauchtfahrzeugen mit Verbrenner-Technologie
    zurückgreifen müssen. Diese befürchtete Fehlallokation ist nun vom Tisch",
    betont Peckruhn erleichtert in Berlin.

    Besorgt zeigt sich der ZDK allerdings über fehlende Impulse im Segment junger,
    elektrischer Gebrauchtwagen, die aufgrund der Förderprämie zu einem Ladenhüter
    werden könnten. "Ein ausreichend dotierter Ladegutschein nach dem Motto 'Ein
    Jahr kostenlos laden' wäre genau das: unmittelbar spürbar, leicht verständlich
    und für Gebrauchtwagenkunden ein gleichermaßen attraktives Angebot", so
    Peckruhn.

    "So erreichen wir die Kundinnen und Kunden preissensibler Einkommensgruppen, die
    sich nie einen Neuwagen leisten würden und eher zu den Gebrauchtwagen greifen.
    Fatal wäre es, wenn sie dann trotz Förderversprechen des Staates an der
    Bonitätsprüfung der Leasingbanken scheitern und gar kein Elektrofahrzeug
    erwerben könnten. Hier muss die Bundesregierung nachbessern, um das Erlebnis
    'Elektromobilität' der Breite der Gesellschaft zu ermöglichen."

    Der ZDK spricht sich mit Nachdruck dafür aus, dass die Förderanträge und
    -zusagen direkt zwischen den Kunden und der Kfw-Förderbank abgewickelt werden,
    so dass die Autohändler nicht die entsprechenden Einkommensnachweise prüfen und
    dokumentieren müssen. "Wir haben bereits genug Bürokratie und brauchen davon
    nicht noch mehr," so Peckruhn.

    Das geplante Förderpaket im Umfang von 3 Mrd. EUR soll an ein zu versteuerndes
    Haushaltseinkommen von bis zu 80.000 EUR gekoppelt werden, pro Kind erhöht sich
    die Grenze um 5.000 EUR. Vorgesehen sind 3.000 EUR Basisförderung, die je Kind
    um 500 Euro - maximal um 1.000 EUR - steigen kann. Für besonders
    einkommensschwache Haushalte ist eine zusätzliche Aufstockung geplant. Laut
    Koalitionsbeschluss soll die Förderung im Jahr 2026 beim Kauf und Leasing von
    rein batterieelektrischen Fahrzeugen (BEV) und Plug-in-Hybriden greifen.

    Ebenso begrüßt der Zentralverband der Kfz-Betriebe, Werkstätten und Autohändler,
    dass die Regierungskoalition sich zudem auf europäischer Ebene für eine Abkehr
    vom geplanten Neuzulassungsverbot für Verbrenner ab 2035 einsetzen will. Nach
    dem Wunsch der Koalition sollen auch nach 2035 "hocheffiziente Verbrenner" sowie
    Plug-in-Hybride und Fahrzeuge mit Range Extender weiterhin zugelassen werden
    können.

    "Es ist richtig und wichtig, Technologieoffenheit nicht künstlich zu begrenzen",
    erklärt Peckruhn. "Moderne Verbrenner, effiziente Plug-in-Hybride und Fahrzeuge
    mit Range Extender bleiben für viele Menschen eine bezahlbare und
    praxistaugliche Option. Wer Klimaschutz ernst nimmt, darf funktionierende
    Lösungen nicht pauschal verbieten."

    Die Pressemitteilungfinden Sie hier (https://www.kfzgewerbe.de/zdk-begruesst-e-a
    uto-foerderung-socialising-statt-social-leasing) .

    Weiteres Material zum Download finden folgend:

    6-Punkte-Plan

    ZDK: Autogipfel ohne Kunden | Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe
    (https://www.kfzgewerbe.de/zdk-autogipfel-ohne-kunden)

    Mobilitätsprämie Generation Zukunft

    Mobilitätsprämie für #GenerationZukunft | Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe
    (https://www.kfzgewerbe.de/verband/mobilitaetspraemie-fuer-generationzukunft)

    Pressekontakt:

    Andreas Cremer, Pressesprecher
    Tel.: 0173/6400542
    E-Mail: mailto:cremer@kfzgewerbe.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7865/6168467
    OTS: ZDK Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e.V.




    Verfasst von news aktuell
