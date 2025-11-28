Intel - Aktie schießt in die Höhe +5,84 % - 28.11.2025

Mit einer Performance von +5,84 % konnte die Intel Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Intel Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,93 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 33,37€, mit einem Plus von +5,84 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Intel ist ein führender Halbleiterhersteller, der Mikroprozessoren und Chipsätze für Computer und Elektronik entwickelt. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit AMD, NVIDIA und anderen. Bekannt für innovative Fertigungstechnologien, bietet Intel leistungsstarke, energieeffiziente Lösungen.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Intel Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +48,83 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +8,96 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,47 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Intel einen Anstieg von +63,33 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,19 % geändert.

Intel Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,96 % 1 Monat -6,47 % 3 Monate +48,83 % 1 Jahr +41,76 %

Informationen zur Intel Aktie

Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 159,08 Mrd.EUR € wert.

Intel Aktie jetzt kaufen?

Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.