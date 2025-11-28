Börsenstart USA - 28.11. - Dow Jones stark +0,31 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:47) bei 47.557,76 PKT und steigt um +0,31 %.

Top-Werte: Salesforce +1,58 %, Goldman Sachs Group +1,38 %, JPMorgan Chase +0,88 %, Chevron Corporation +0,76 %, IBM +0,67 %

Flop-Werte: Procter & Gamble -1,61 %, Verizon Communications -0,87 %, NVIDIA -0,86 %, Johnson & Johnson -0,59 %, McDonald's -0,41 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:47) bei 25.305,53 PKT und steigt um +0,19 %.

Top-Werte: Intel +5,84 %, Palo Alto Networks +2,37 %, Atlassian Registered (A) +2,15 %, Micron Technology +2,01 %, Analog Devices +1,98 %

Flop-Werte: Gilead Sciences -1,50 %, Intuitive Surgical -1,39 %, Alphabet Registered (C) -1,18 %, The Kraft Heinz Company -1,12 %, Applied Materials -1,05 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.824,54 PKT und steigt um +0,07 %.

Top-Werte: Intel +5,84 %, Freeport-McMoRan +2,51 %, HP +2,39 %, Palo Alto Networks +2,37 %, Devon Energy +2,35 %

Flop-Werte: Clorox -2,89 %, Eli Lilly -1,95 %, Robinhood Markets Registered (A) -1,91 %, Oracle -1,77 %, Omnicom Group -1,71 %