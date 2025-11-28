Innovationssprung für eine nachhaltigere Landwirtschaft (FOTO)

Tarmstedt (ots) - Einen enormen Innovationssprung für eine nachhaltigere

Landwirtschaft haben die Aussteller der Agritechnica 2025 den 476.000 Besuchern

geboten, stellt der Tarmstedter Agrarexperte Dirk Gieschen jetzt in einem

Rückblick auf die Messe fest. "Besonders in den Disziplinen Automatisierung,

Robotik, E-Mobilität und Digitalisierung haben wir viele Lösungen gesehen, die

einen wirkungsvollen Beitrag für den Zukunftsplan der deutschen Landwirtschaft

mit deutlichen Effekten für mehr Nachhaltigkeit auf dem Acker und dem Grünland

sowie auf dem Hof und im Stall liefern können", bilanziert Gieschen.



Beispielhaft erklärt der Agrarjournalist die wichtigsten

Agritechnica-Agrartrends: "Viele Weiterentwicklungen steigern die Produktivität

bei gleichzeitiger Senkung des Ressourcenverbrauchs. Konkret wird dies

beispielsweise bei der Technik für Pflanzenschutz und Düngung. Die genauere bis

hin zur exakten Ausbringungstechnik ermöglicht gegenüber konventioneller Technik

Reduzierungen des Aufwands zwischen 20 und 50 Prozent.





Bei Schleppern und Erntemaschinen steht neben der digitalen Vernetzung von

Schlepper und Gerät die Senkung des Diesel-Verbrauchs bei Motoren im Fokus.

Erhebliche Fortschritte gibt es auch bei der E-Mobilität. So wurden diverse neue

Modelle kompakter Traktoren, Hoftracs, Rad- und Teleskoplader vorgestellt. Immer

mehr landwirtschaftliche Betriebe haben sich die Steigerung der

Eigenstromversorgung zum Ziel gesetzt. Motivierend auf dieses Interesse während

der Messe wirkten sich die parallel angekündigten Fördermittel für die

Elektromobilität in der Landwirtschaft aus. Positive Nebeneffekte sehen die

Landwirte neben der Reduzierung des CO2-Fußabdrucks in der möglichen

Lärmreduzierung im Stalleinsatz und der Verbesserung des Stallklimas aufgrund

des Wegfalls der Motorenemissionen.



Für den Einsatz auf dem Acker und dem Grünland wurden neue und weiterentwickelte

autonome Traktoren ohne Schlepperkabine vorgestellt. Ziel ist dabei, die zu

erledigenden Arbeiten trotz knapper Zeitfenster und eines zunehmenden

Fachkräftemangels zum optimalen Zeitpunkt zu erledigen. Eine weitere Chance zur

Verbesserung der Nachhaltigkeit ist die Möglichkeit, das Gewicht der

eingesetzten Kombination aus Traktor und Anbaugerät und damit den Bodendruck zu

reduzieren.



Große Fortschritte gab es auch bei digitalen Planungstools. Diese helfen, den

entscheidenden Hebel für die Verbesserung der Effizienz und Nachhaltigkeit zu

nutzen, der in der optimalen Arbeitsplanung von Pflege-, Pflanzenschutz- und

Erntemaßnahmen auf dem Acker zu sehen ist. Dabei kommt es darauf an, dass alle

Maßnahmen zum optimalen Witterungszeitpunkt durchgeführt werden. Dem stehen die

wachsenden Entfernungen zwischen dem Hof und den einzelnen Feldern entgegen, die

den Kontrollaufwand vor Ort erhöhen. Um nicht täglich jedes Feld mit dem Auto

anfahren zu müssen, können eigene Wetterstationen aufgestellt und zusätzlich

auch die Daten von Wetterstationen anderer Betriebe über digitale

Wetternetzwerke wie beispielsweise dem Sencrop-Netzwerk genutzt werden. Sensoren

ermöglichen dabei neben der Kontrolle des Niederschlags in Echtzeit auch die

Erfassung von Sonneinstrahlung, Verdunstungs- und Winddaten. Diese Daten kann

auch der Fachberater sehen, so dass die Wetternetzwerke eine intensivere

Beratung ermöglichen, ohne dass Berater und Landwirte sich vor Ort treffen

müssen."



"Mein Fazit der Agritechnica ist: Die vorgestellten Innovationssprünge sollten

auch Kritiker überzeugen, dass die Landwirtschaft durch moderne Technik ihre

Herausforderungen rund um die Themen Nachhaltigkeit und CO2-Fußabdruck in den

nächsten Jahren deutlich besser lösen kann. Innovationen und Vernetzung sollen

Effizienz, Nachhaltigkeit, Produktivität und Wirtschaftlichkeit weiter steigern

- schließlich müssen Familien und Mitarbeiter auch von den Betrieben leben

können. Sehr hilfreich wird dabei sicherlich auch das kurz vor der Messe

gestartete Förderprogramm der Rentenbank sein, das einen Zinsbonus für die

Betriebe verspricht, die bereits eine Klimabilanz vorlegen können", so Dirk

Gieschen abschließend.



