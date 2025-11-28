    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Innovationssprung für eine nachhaltigere Landwirtschaft (FOTO)

    Tarmstedt (ots) - Einen enormen Innovationssprung für eine nachhaltigere
    Landwirtschaft haben die Aussteller der Agritechnica 2025 den 476.000 Besuchern
    geboten, stellt der Tarmstedter Agrarexperte Dirk Gieschen jetzt in einem
    Rückblick auf die Messe fest. "Besonders in den Disziplinen Automatisierung,
    Robotik, E-Mobilität und Digitalisierung haben wir viele Lösungen gesehen, die
    einen wirkungsvollen Beitrag für den Zukunftsplan der deutschen Landwirtschaft
    mit deutlichen Effekten für mehr Nachhaltigkeit auf dem Acker und dem Grünland
    sowie auf dem Hof und im Stall liefern können", bilanziert Gieschen.

    Beispielhaft erklärt der Agrarjournalist die wichtigsten
    Agritechnica-Agrartrends: "Viele Weiterentwicklungen steigern die Produktivität
    bei gleichzeitiger Senkung des Ressourcenverbrauchs. Konkret wird dies
    beispielsweise bei der Technik für Pflanzenschutz und Düngung. Die genauere bis
    hin zur exakten Ausbringungstechnik ermöglicht gegenüber konventioneller Technik
    Reduzierungen des Aufwands zwischen 20 und 50 Prozent.

    Bei Schleppern und Erntemaschinen steht neben der digitalen Vernetzung von
    Schlepper und Gerät die Senkung des Diesel-Verbrauchs bei Motoren im Fokus.
    Erhebliche Fortschritte gibt es auch bei der E-Mobilität. So wurden diverse neue
    Modelle kompakter Traktoren, Hoftracs, Rad- und Teleskoplader vorgestellt. Immer
    mehr landwirtschaftliche Betriebe haben sich die Steigerung der
    Eigenstromversorgung zum Ziel gesetzt. Motivierend auf dieses Interesse während
    der Messe wirkten sich die parallel angekündigten Fördermittel für die
    Elektromobilität in der Landwirtschaft aus. Positive Nebeneffekte sehen die
    Landwirte neben der Reduzierung des CO2-Fußabdrucks in der möglichen
    Lärmreduzierung im Stalleinsatz und der Verbesserung des Stallklimas aufgrund
    des Wegfalls der Motorenemissionen.

    Für den Einsatz auf dem Acker und dem Grünland wurden neue und weiterentwickelte
    autonome Traktoren ohne Schlepperkabine vorgestellt. Ziel ist dabei, die zu
    erledigenden Arbeiten trotz knapper Zeitfenster und eines zunehmenden
    Fachkräftemangels zum optimalen Zeitpunkt zu erledigen. Eine weitere Chance zur
    Verbesserung der Nachhaltigkeit ist die Möglichkeit, das Gewicht der
    eingesetzten Kombination aus Traktor und Anbaugerät und damit den Bodendruck zu
    reduzieren.

    Große Fortschritte gab es auch bei digitalen Planungstools. Diese helfen, den
    entscheidenden Hebel für die Verbesserung der Effizienz und Nachhaltigkeit zu
    nutzen, der in der optimalen Arbeitsplanung von Pflege-, Pflanzenschutz- und
    Erntemaßnahmen auf dem Acker zu sehen ist. Dabei kommt es darauf an, dass alle
    Maßnahmen zum optimalen Witterungszeitpunkt durchgeführt werden. Dem stehen die
    wachsenden Entfernungen zwischen dem Hof und den einzelnen Feldern entgegen, die
    den Kontrollaufwand vor Ort erhöhen. Um nicht täglich jedes Feld mit dem Auto
    anfahren zu müssen, können eigene Wetterstationen aufgestellt und zusätzlich
    auch die Daten von Wetterstationen anderer Betriebe über digitale
    Wetternetzwerke wie beispielsweise dem Sencrop-Netzwerk genutzt werden. Sensoren
    ermöglichen dabei neben der Kontrolle des Niederschlags in Echtzeit auch die
    Erfassung von Sonneinstrahlung, Verdunstungs- und Winddaten. Diese Daten kann
    auch der Fachberater sehen, so dass die Wetternetzwerke eine intensivere
    Beratung ermöglichen, ohne dass Berater und Landwirte sich vor Ort treffen
    müssen."

    "Mein Fazit der Agritechnica ist: Die vorgestellten Innovationssprünge sollten
    auch Kritiker überzeugen, dass die Landwirtschaft durch moderne Technik ihre
    Herausforderungen rund um die Themen Nachhaltigkeit und CO2-Fußabdruck in den
    nächsten Jahren deutlich besser lösen kann. Innovationen und Vernetzung sollen
    Effizienz, Nachhaltigkeit, Produktivität und Wirtschaftlichkeit weiter steigern
    - schließlich müssen Familien und Mitarbeiter auch von den Betrieben leben
    können. Sehr hilfreich wird dabei sicherlich auch das kurz vor der Messe
    gestartete Förderprogramm der Rentenbank sein, das einen Zinsbonus für die
    Betriebe verspricht, die bereits eine Klimabilanz vorlegen können", so Dirk
    Gieschen abschließend.

    https://www.dirk-gieschen.de

    Pressekontakt:

    Dirk Gieschen
    c/o GMC Marketing GmbH
    Tel. 04283/981190
    E-Mail: mailto:info@dirk-gieschen.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/143122/6168478
    OTS: Agrar-Trends.de




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Innovationssprung für eine nachhaltigere Landwirtschaft (FOTO) Einen enormen Innovationssprung für eine nachhaltigere Landwirtschaft haben die Aussteller der Agritechnica 2025 den 476.000 Besuchern geboten, stellt der Tarmstedter Agrarexperte Dirk Gieschen jetzt in einem Rückblick auf die Messe fest. "Besonders …