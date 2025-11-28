Inflationsrate im November 2025 voraussichtlich +2,3 %

WIESBADEN (ots) - Verbraucherpreisindex, November 2025:



+2,3 % zum Vorjahresmonat (vorläufig)



-0,2 % zum Vormonat (vorläufig)



Harmonisierter Verbraucherpreisindex, November 2025:





+2,6 % zum Vorjahresmonat (vorläufig)



-0,5 % zum Vormonat (vorläufig)



Die Inflationsrate in Deutschland wird im November 2025 voraussichtlich +2,3 %

betragen. Gemessen wird sie als Veränderung des Verbraucherpreisindex (VPI) zum

Vorjahresmonat. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach bisher

vorliegenden Ergebnissen weiter mitteilt, sinken die Verbraucherpreise gegenüber

Oktober 2025 um 0,2 %. Die Inflationsrate ohne Nahrungsmittel und Energie,

oftmals auch als Kerninflation bezeichnet, beträgt im November 2025

voraussichtlich +2,7 %.



Inflationsrechner gibt Auskunft über persönliche Inflationsrate:



Mit dem persönlichen Inflationsrechner des Statistischen Bundesamtes können

Verbraucherinnen und Verbraucher ihre monatlichen Konsumausgaben für einzelne

Güterbereiche entsprechend des eigenen Verbrauchsverhaltens anpassen und eine

persönliche Inflationsrate berechnen.



Methodische Hinweise:



Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) wird im Euroraum zu Zwecken der

Geldpolitik verwendet. Der Verbraucherpreisindex (VPI) und der HVPI

unterscheiden sich neben der Verwendung zudem im Erfassungsbereich, in der

Methodik und der Gewichtung. Diese Unterschiede erklären die Abweichungen

zwischen VPI und HVPI für Deutschland. Bei der Berechnung des VPI werden anders

als beim HVPI zusätzlich die Ausgaben der privaten Haushalte für selbstgenutztes

Wohneigentum, für Glücksspiel und für den Rundfunkbeitrag berücksichtigt. Zudem

werden die Gütergewichte des HVPI jährlich aktualisiert. Darüber hinaus sind

Erläuterungen sowie ein Methodenpapier im Internetangebot des Statistischen

Bundesamtes verfügbar.



Weitere Informationen:



Die endgültigen Ergebnisse für November 2025 werden am 12. Dezember 2025

veröffentlicht.



